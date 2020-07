Se olvidaron que estaba preso y cumplió 5 años de más: "Nadie me avisó"

El hombre de 45 años estaba preso desde 2008 y fue sentiado a 7 años por dos casos de robo y hurto pero la justicia había dictaminado que ambas penas debían cumplirse en paralelo y no de forma consecutiva.

Sin embargo, Sio Agafili, perdió la noción del tiempo dentro de la cárcel ni tampoco nadie le informó cual era la fecha de salida exacta. La justicia olvidó su caso y pasó cinco años extra preso.

"Nadie me avisó cuando terminaba mi sentencia" afirmó "Perdí la cuenta de los días que pasé tras las rejas y no recordaba exactamente cuando debía salir, solo sabía que debía cumplir mi sentencia", dijo Agafili en una entrevista con The Guadian.

Solo se advirtió el error la corte suprema de justicia de Leiataualesa Daryl Clarke que iba a presentar nuevos cargos contra Sio por un intento masivo de escape de la prisión Tanumalala donde estaba alojado.

Ahora su abogado está planeando presentar cargos contra el estado por haberlo detenido de forma ilegal.