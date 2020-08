Se olvidó el tapabocas y fingió ser un perro para no ir preso

Cada día sorprenden más los hechos curiosos durante la pandemia. Desde videos hasta ciertos acciones de las personas, se han hecho virales durante la época del coronavirus. El acto que realizó un hombre en Asturias, España, no pasó desapercibido. El mismo salió a la calle sin el tapabocas, pero al darse cuenta de la presencia policial, simuló ser un perro para no ir detenido.

Él iba acompañado por su amigo y cuando vio a los policías, comenzó a ladrar de manera desaforada para evitar ser multadp y no terminar tras las rejas. Cuando los agentes le preguntaron que hacía, el mismo con caradurez, destacó que si ladraba y era perro, no debía ser multado, ya que los animales no entran en la norma.

Pese a su intento rebelde, el mismo fue multado gravemente pero se salvó de ir a la cárcel. Además se le hizo un acta por desacato a la autoridad, mientras que el otro individuo solo recibió la multa corresondiente. Por lo pronto, las imágenes se hicieron virales y recorrieron todo el mundo.