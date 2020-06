Se perdieron cinco millones de empleos en Brasil

Brasil, uno de los países más importantes del continente americano por su población y actividad económica, es también uno de los más golpeados por la pandemia del coronavirus. En este plano, además de las implicancias sanitarias, también golpeó de lleno sobre la economía y el mundo del trabajo.

En este orden, la caída de la actividad económica entre febrero y abril de este año fue del 1,5%. A su vez, se perdieron 4,9 millones de puestos de trabajo en todo el país. En tanto, el boletín Focus que analiza estas situaciones señaló que el PBI de Brasil se contraerá 5,89% durante este año.

Con este escenario, las empresas han puesto en marcha diferentes planes para no tener que despedir a sus trabajadores y tratar de conservar los empleos. Lo han hecho mediante la inscripción al programa No despidas, con el compromiso de no despedir a nadie hasta que finalizara mayo.

“Aunque la responsabilidad hacia el trabajador en la pandemia recae en los Estados y Municipios, el gobierno de Brasil desarrolla un programa que hasta ahora ha preservado más de 8,1 millones de empleos en el país” señaló el propio presidente Jair Bolsonaro.

En tanto, los que más han sufrido las consecuencias fueron los pequeños y medianos empresarios. Como ha sucedido también en otros países de la región, debido a que sus arcas no son tan grandes como para sortear una crisis de tal magnitud.

“Se ha llevado adelante la creación de Pronampe para fortalecer las pequeñas empresas. Hasta 15,9 mil millones de reales en línea de crédito especial y 2,8 mil millones de reales ya fueron aprobados en líneas de crédito de emergencia del Banco Nacional. Hasta ahora 7.700 empresas fueron rescatadas” aseguró el primer mandatario brasileño a través de las redes sociales.

Situación sanitaria

En otro escenario, el nuevo virus ha puesto en jaque a la nación vecina, que hasta el último registro presentaba 516.000 contagios, 16.000 de ellos en solo 24 horas y el saldo lamentable de 29.416 fallecidos en todo el país.

Con esta situación, el gobierno de Brasil comenzó con los tratamientos a los pacientes positivos con hidroxicloroquina, un medicamento que se utiliza para tratar la Malaria, pero que fue desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud para esta enfermedad.

“La cooperación entre Brasil y Estados Unidos en la lucha contra Covid-19 continúa avanzando. Llegaron a Brasil dos millones de dosis de hidroxicloroquina donadas por los Estados Unidos” aseguró el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil Ernesto Araujo.