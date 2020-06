Según Harvard, el coronavirus ya circulaba en China desde agosto

Si bien hasta el momento la hipótesis central era que los contagios habían iniciado en el Huanan Seafood Market, el mercado de animales vivos de la ciudad de Wuhan, entre noviembre y diciembre de 2019, una investigación de Harvard Medical School sugirió que la Covid-19 podría haber estado propagándose en el gigante asiático mucho antes de lo que se creía.

Investigadores de la universidad estadounidense compararon imágenes satelitales de 2018 con otras del mismo período de 2019 y detectaron un mayor tráfico en los estacionamientos de cinco hospitales de Wuhan, desde fines de agosto hasta diciembre del año pasado. Asimismo, las búsquedas en internet de información sobre síntomas asociados al coronavirus también aumentaron.

Como parte de la investigación, incorporaron los registros de Baidu, el buscador por excelencia chino, donde las palabras “tos” y “diarrea” aparecieron en repetidas ocasiones. Pese a que la primera se relaciona con fluctuaciones estacionales que coinciden con las temporadas de gripe, la diarrea es un síntoma con mayor apego al Covid-19.

Estas revelaciones apoyan la hipótesis que sugiere que el virus habría emergido de forma natural en el sur de China. También explicaría la aparición de casos en otros países en noviembre, fecha en la que China aún no había alertado sobre la enfermedad.

La idea de que podría haber surgido previo a la ola de contagios de Wuhan surge de distintos factores: por un lado, los análisis de los animales que se vendían en el mercado ya no tenían trazas del SARS-CoV-2 cuando fue detectado y el virus ya estaba adaptado a los seres humanos; los virus más parecidos en murciélagos fueron encontrados muy lejos de Wuhan.

Si bien las autoridades chinas informaron casos de neumonía de causa desconocida el 31 de diciembre de 2019, el director de la investigación, Dr John Brownstein, dijo: “Claramente hubo un cierto nivel de perturbación social mucho antes de lo que previamente se identificó como el comienzo de la pandemia de coronavirus” y agregó: “La pandemia global de Covid-19 se relacionó originalmente con un evento de propagación zoonótica en el mercado de mariscos Huanan de Wuhan en noviembre o diciembre de 2019. Sin embargo, la evidencia reciente sugiere que el virus ya habría estado circulando en el momento del brote”.

La técnica de epidemiología digital ya resultó útil en la detección de brotes de otros virus respiratorios como la gripe, gracias a que se utilizan imágenes de muy alta resolución,70 centímetros por píxel.

Desde Harvard sostienen que, si bien no pueden confirmar la relación directa entre el incremento del tráfico con el virus, su evidencia se sostiene en otros trabajos que prueban que la circulación del Covid-19 ocurrió antes de que explotara en el mercado de Wuhan.

El estudio no es definitivo, por las limitaciones metodológicas. Está disponible online bajo el título “Analysis of hospital traffic and search engine data in Wuhan China indicates early disease activity in the Fall of 2019”.