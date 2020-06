Trump aclaró su postura frente a Maduro

"Raramente me opongo a las reuniones", dijo Trump durante una entrevista con sitio Axios cuando le consultaron sobre la situación en Venezuela aunque descartó que sucediera en lo inmediato.

Por otra parte dijo que tiene dudas de reconocer a Guaidó como líder legítimo de Venezuela. “Creo que yo no estaba necesariamente a favor, pero a alguna gente le gustaba, a otra no. A mí me parecía bien. No creo que fuera muy significativo de una u otra manera”, afirmó Trump.

Estas declaraciones le bajan varios cambios al enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela que, semanas atrás, había enviado una fuerza naval cerca de las costas del país caribeño.

Este cambio de estrategia no solo responde a las ambiciones electorales de Trump, sino a que el plan para desplazar a Maduro del poder no ha rendido sus frutos.

Dentro de las filas opositoras al chavismo, quieren dejar de depender de la comunidad internacional y de Estados Unidos para alcanzar ese objetivo. Por el lado de Trump y según las memorias de Bolton, el presidente norteamericano considera que Guaidó es un "niño" en comparación a la posición "fuerte" de Maduro.