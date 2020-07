Un adolescente se convirtió en el "Niño Lobo"

Un caso particular le ocurre a Lalit Patidar, un chico de 13 años. Posee una rara enfermedad, llamada el "síndrome del hombre lobo", ya que su cara y parte de su cuerpo está cubierta de pelo. En lenguaje científico, posee una hipertricosis congénita.

Esto significa una condición incurable, ya que siempre le van a crecer cantidades anormales de cabello de hasta 5 centímetros de largo tanto en la cara, los brazos y distintas partes del cuerpo. Pese a que se acostumbró a su apariencia, Patidar destacó que sufre bullying y que además le cuesta ver y respirar ciertas veces.

"Me acostumbré a vivir con los pelos en mi rostro, pero a veces se hace difícil. Mis compañeros en la escuela me tiran piedras y muchas veces me llaman mono", señaló. Pese a ser lobo, sueña en algún momento convertirse en policía "para atrapar a los ladrones y meterlos presos".