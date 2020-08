Venezuela: las autoridades están reprimiendo en medio de la pandemia

Mientras la pandemia por Covid-19 se agrava en todo el mundo, el gobierno de Nicolás Maduro no protege a los trabajadores de la salud y los reprime. Así lo denuncia Amnistía Internacional, que también dejó entrever que el número de casos diarios incrementa cada día y ya lleva en total 35.697 (según fuentes del gobierno) y 297 muertes. Sin embargo, las autoridades no están desglosando las muertes por sector y muchas muertes de trabajadores de la salud no se cuentan en el registro oficial.

“Las autoridades venezolanas o bien niegan el número de trabajadores de la salud que han muerto a causa de la Covid-19, o bien no disponen de información precisa sobre las precarias condiciones de los hospitales y la necesidad imperiosa de una mejor protección tanto del personal como de los pacientes. En cualquier caso, el gobierno está siendo totalmente irresponsable”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional.

“Mientras el gobierno de Nicolás Maduro ha pedido a la población que aplauda a las y los trabajadores de la salud en las últimas semanas, lo que realmente necesitan no son aplausos, sino medidas gubernamentales concretas para conseguir los recursos que necesitan para trabajar con seguridad y permitir que sus voces se escuchen sin represalias”.

Venezuela se destaca como un claro ejemplo de represalias del Estado contra personal de salud. Desde que Amnistía Internacional comenzó a monitorear la situación de las personas trabajadoras de la salud en todo el continente americano a principios de abril, Venezuela es el único país que ha llegado a encarcelar a quienes se han expresado públicamente sobre los riesgos para su seguridad y la de los pacientes.