El mundo del rock recuerda a Chris Cornell a tres años de su muerte

Este lunes 18 de mayo, se cumplen tres años de la muerte del cantante estadounidense Chris Cornell, quien después de brindar un show con su banda en Detroit, decidió quitarse la vida en el baño de la habitación de un hotel. La noticia conmovió a los protagonistas de la escena musical mundial.

Según fuentes judiciales, "tenía un objeto ajeno alrededor de su cuello y no había sangre en el lugar", y se confirmó que la causa de la muerte fue "suicidio por ahorcamiento".

Al día de hoy, su familia sigue expresando su profundo dolor por la drástica medida que tomó el ex líder de Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog.

Si bien su esposa y sus hijos lo recuerdan constantemente, esta vez fue su hermano Peter quien publicó una extensa carta dedicada a Chris. "Tres años. A veces se siente como si hubiesen pasado 50, otras veces como si hubiese sido ayer", dice una parte del mensaje.

"En el primer año tras el suicidio de Chris me dije el cliché 'el tiempo lo cura todo'. Pero descubrí que es mentira, que no lo cura y que no tiene por qué hacerlo. Sin dolor no conoces la felicidad, sin la muerte no valorás la vida", agrega.

Y reflexiona: "Él siempre hizo lo mejor para mantener mi barco en rumbo". "Hermano, te amo. Te extraño lo mismo que cuando veníamos viajando a casa desde Detroit en mayo de 2017. Descansa en paz. Esta vez, yo me encargo", cierra el emotivo texto.

Días atrás, la viuda del intérprete de los exitosos temas "Black hole sun" y "Like a stone", Vicky Cornell, reprodujo la última carta que le había entregado su marido: “A mi esposa y todo mi universo, mi niña que se ha convertido en la madre alucinante que cualquiera podría jamás imaginar. Tu amor y tu fuerza inspiran asombro y un profundo sentido de alegría. Al verte florecer en la leona en la que te has convertido, tan cálida como cariñosa, pero la más fiera de las protectoras. ¡Todos somos afortunados de disfrutar del cálido resplandor de tu brillante luz! De tu marido que te ama y la otra mitad. Te quiero”.