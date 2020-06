“En cuarentena estoy pasando por mil estados”

Con la actuación como herencia, desde pequeña, Violeta Urtizberea supo encontrar su camino en el medio desarrollándose artísticamente con diferentes propuestas.

Desde sus primeros pasos en el recordado Magazine For Fai, bajo dirección de Lucrecia Martel y NoraMoseinco, hasta la reciente Manual de supervivencia, de Victoria Galardi, que se ve en Movistar Play, la actriz eligió con cuidado sus participaciones. En medio del aislamiento social obligatorio preventivo dialogó con diario Hoy sobre sus últimos trabajos, rodar en confinamiento Terapia en cuarentena, volver a la TV abierta con Educando a Nina y la crianza de Lila.

—¿Cómo estás viviendo la cuarentena?

—La verdad es que pasando por mil estados, que me parece que a todo el mundo le está pasando. Estas últimas semanas fueron críticas en lo emocional y hablando con amigos y familiares a todos nos pasa lo mismo. Soy súper privilegiada, estoy en un departamento lindo, con balconcito donde hay sol. Soy consciente de este privilegio, y es bastante ideal para estar con Lila, que tiene ocho meses, sin la culpa que uno puede sentir que te estás perdiendo algo del mundo. En un primer momento sí me pasaba, yo encerrada dándole la teta, pero ahora no hay nada que me espere afuera, puedo estar con ella full time. Sí me pasa que sentís el departamento en la cabeza, el techo, en la coronilla, me siento encorvada, como algo extraño, algo físico.

—¿Cómo es estrenar en el encierro?

—Te conecta con el mundo exterior y con la vida que teníamos antes, te sentís más productiva. Es un momento ideal, creo, porque la gente quiere ver cosas más allá de la cantidad de muertos que hay acá y en el mundo. Está bueno y puede llegar a ser seductor para el público.

—¿Qué te gustó de Ana, tu personaje en Manual de supervivencia? ¿Cómo fue el trabajo con Esteban Bigliardi, su protagonista? ¿Con Victoria Galardi?

—No quiero spoilear, lo primero que me llegó fue el guion, es un lujo, leí los dos primeros, más allá de mi personaje, y era una fiesta, muy bien escrito, no te encontrás siempre con esto, tiene mucho trabajo, la tira y formatos no tiene tan trabajo de guion y acá hay mucho trabajo que se ve y se nota, está pensado, cada diálogo, acción, nada es obvio, es algo muy personal de Victoria.

—Hay muchos detalles, algo no frecuente en las ficciones locales…

—Creo que se nota eso, el trabajo, y obviamente el talento, y el trabajo, lo leí y dije que linda escenas, en el capítulo dos hay una de siete páginas, que tal vez cuando la veas no te das cuenta, pero es casi teatral, para actuar es un placer.

—¿Cómo viste el dream team que acompañan a Esteban?

El equipo es increíble, estoy viendo con mi novio de nuevo la serie y estamos fascinados, con actores populares y otros no, quizás más del teatro independiente, muchísimos que son actorazos. No falla nadie, nadie desentona, estoy muy contenta con el resultado de la serie, me genera una linda ansiedad que la gente la vea.

La vida desde la pantalla y con varios estrenos

En Manual de supervivencia, de Victoria Galardi, Urtizberea compone a Ana, la expareja del protagonista, Esteban. Él es un hombre que deja su profesión para dedicarse a la actuación.

Además, graba Terapia en cuarentena para Contar. Allí encarna a Rosario, una joven médica que es boicoteada de manera constante por los vecinos de su edificio; en medio de una separación que quedó trunca por la cuarentena. Es por eso que acude a Anita (Carola Reyna), para tener su sesión de terapia virtualmente.

—¿Qué reflexión hacés sobre las plataformas y el momento difícil de la actuación?

—Estoy haciendo Terapia de cuarentena para contar desde casa, pero es una excepción. Supongo que no será la idea seguir filmando desde las casas. Está bueno que se intente, que se busque la vuelta a esta situación de emergencia, pero ojalá volvamos pronto a la normalidad. Yo festejo que haya más soportes para trabajar, porque además te dan la posibilidad de hacer series con menos capítulos, menos duración, distinto a la tira que necesita el aire por un tema económico, que se vuelta al unitario o a la serie es buenísimo, ojalá se genere cada vez más y más ficción, esto amplía todo, podemos llegar afuera.

—¿En algún momento estuviste ante la disyuntiva del personaje central de Manal de supervivencia?

—Mi mamá cuando era chica quería ser actriz, cuando yo tenía nueve años empezó a estudiar servicio social y es asistente social. Ella padeció la inestabilidad de la profesión, yo siempre tuve por ella esa idea en la cabeza y cuando terminé el colegio estudié psicología, poco, dos años, pero sabía en el fondo que no me iba a dedicar a eso. Me di cuenta de que no me pasaba lo que le pasaba a ella, lo llevaba de otra manera. De hecho, me angustiaba la estabilidad. Los trabajos que tuve de camarera o niñera no me satisfacían, me permití dejar la carrera y seguir haciendo esto que era lo que me gustaba. Era tal la satisfacción que sentía cuando actuaba que todo lo demás me pesaba menos.