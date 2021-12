Ante las constantes denuncias, Laje lloró en vivo para pedir disculpas y aseguró que no es maltratador, sino que a veces tiene "humor de perros"

Durante la mañana de este lunes, el periodista Antonio Laje en su programa Buenos días, América, rompió en llanto con motivo de las distintas acusaciones en su contra por los supuestos maltratos hacia sus trabajadoras.

"Pido mil disculpas a quien se haya sentido maltratado. Yo no soy un maltratador pero reconozco que muchas veces tengo un humor de perros y soy muy exigente con el trabajo porque busco la perfección", afirmó.

En ese sentido, apuntó contra los trolls de Twitter: "Tengo claro que están intentando bajarme, destruirme, sacarme del aire, pero no sé muy bien de dónde viene el ataque".

Llama la atención al menos, que el propio periodista se victimice y hable de un ataque por parte de los usuarios de la red social cuando las pruebas están publicadas por todo internet.

"Uno está acostumbrado a tocar resortes de poder y siempre estamos atentos a que puede pasar algo, pero nunca pensé con la violencia, la virulencia y la maldad que estuve y estuvimos viviendo con mi familia estos últimos días. Tengo el alma destruida. La verdad es que tengo el corazón recontra partido por lo que estuve viviendo.", agregó.

"Les quiero agradecer a dos personas que hablaron de maltrato porque tal vez uno no entiende que por más que para mí no sea maltrato, sea solamente laboral, termine el programa y todo esté bien, para algunas personas puede no estar todo bien. Y uno tiene que entender eso y yo tengo que entender eso, porque por más que para mí no sea maltrato, lo que importa es lo que la otra persona siente. Entonces, yo le pido disculpas de corazón y se lo pido cara a cara dónde me diga. La única tranquilidad que tengo es que no quise maltratar a nadie y que tengo unos valores enormes, que les agradezco a mis padres y mi familia", ultimó.