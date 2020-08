Campa: “No trabajo pensando en la competencia”

Durante una entrevista íntima con este medio, Ezequiel Campa recorrió su oficio y presentó el show streaming que dará el jueves, a las 22. Los tickets pueden adquirirse en laboleteria.com.ar

—¿De qué manera hacés humor con sello propio?

—No trabajo pensando en la competencia, me parece que es una mirada más del productor. Hago lo mío y en este contexto todo se vuelve monotemático. Es por ello que hay que ponerse más creativo e imaginativo. Las redes sociales ayudan si se tiene cómo sacarle rédito a ello. Además, colaboran para que la gente no se olvide de uno. Entonces, el día que volvamos a las funciones, se pueda permanecer dentro del radar. Más allá de las redes, internet es lo que ayuda y la plataforma que me parece más interesante es YouTube, porque se aprecia la calidad artística y sus contenidos se valoran de otra manera.

—¿Cómo explorás el costado creativo en este momento inusual?

—Mis rutinas no cambiaron porque estoy todo el tiempo escribiendo cosas que después le doy forma para convertirlas en un show. Mi día a día tampoco se modificó. No tengo más tiempo libre porque estoy ocupado con las cosas de la casa, no viajo más por funciones y siempre estoy trabajando. Después de un primer show, se viene el segundo que se graba en un teatro vacío y se agregan algunas cosas nuevas.

—Dicky Del Solar es un boom para todos los públicos...

—Es un personaje que tiene tres años, la gente lo quiere mucho aunque no lo sea, siempre esperan sus videos y siempre los comentan. Funciona bien y satisface varios apetitos.