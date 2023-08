Charlize Theron responde a los rumores de cirugía

La actriz y modelo sudafricana Charlize Theron cumplió cuarenta y ocho años hace apenas algunos días. Y lo cierto es que sigue luciendo espléndida como en sus años mozos. Ella lo festejó junto a sus dos hijos. Pero resulta que, al compartir algunas imágenes del festejo y algunas fotos, muchos le señalaron, de manera crítica, que ella se había sometido a una serie de cirugías estéticas para escapar al paso de los años.

Lo cierto es que ella recogió el guante de esas críticas y, en declaraciones a la revista Allure, expresó: “Mi cara está cambiando, me encanta que cambie y envejezca”. Y luego agregó, en tono más descontracturado: “Piensan que me hice un lifting en la cara y yo digo: ¡solo estoy envejeciendo! No significa que me hice una mala cirugía plástica. Esto es lo que sucede”. Ella comenzó de muy joven en el mundo del modelaje para luego empezar a tener protagonismo en el mundo actoral. Por ejemplo, participó en películas como Mad Max, Monster y Atómica. Su última aparición se dio en la décima película de Rápidos y Furiosos, en la que interpreta al personaje de Cipher.