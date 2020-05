Cinthia Fernández vs La "China" Suárez

Este martes la China Suárez dio que hablar tras compartir un tuit en el que se negaba a colaborar con dichos elementos de belleza: "NO quiero vender ninguna 'maquinita' para la cara. Gracias".

Cinthia Fernández criticó duramente a la actriz porque ella sí promociona esas "maquinitas", y recalcó que Eugenia dijo "yo no vendo esas máquinas, y tres segundos después promocionó a (Christian) Dior que usa cremas para la cara".

Además, destacó: "Es muy loco todo, y sí. Dior le paga y le da un montón de productos y viajes gratis por el mundo y de más. Ellas publicitan solo por eso".

Todavía la actriz no le ha respondido a Fernández, aunque la discusión no parece terminar pronto. Este capítulo seguramente continuará en la semana porque ambas se caracterizan por no quedarse calladas. A esperar...