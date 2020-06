Con más de una docena de discos bajo el brazo e interpretaciones en cine y televisión, Antonio Birabent cosechó una prolífica carrera. En el presente, el músico argentino trabaja en su próximo proyecto, un podcast llamado La vorágine calma. Mientras tanto disfruta de Mente y corazón, el tema y su clip que lanzó en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio. En diálogo con diario Hoy, el multifacético artista expresó cómo son sus modos de producción y reflexionó sobre su amor por Buenos Aires.

—En tiempos de pandemia, ¿de qué manera se trabaja la creatividad en el universo digital?

—No hay una relación directa. Yo sigo pensando y creando cosas más o menos en la misma línea que antes. Cambia sí la percepción del tiempo, su utilidad y su sentido. Crear, escribir e imaginar son acciones poderosas y, en este momento, sanadoras. Además, cuando puedo hacerlas, siento claramente su beneficio.

—¿Cuáles son los músicos o compositores que mejor describieron Buenos Aires?

—El tango seguramente lo hizo primero. Escuchar esas letras es ver esa ciudad, aquella época. Después, con el tiempo, la ciudad y los que escribimos sobre ella, cambiamos. Yo tuve épocas donde mi obsesión por Buenos Aires era enorme y está reflejada en canciones y discos. Todavía la ciudad sigue siendo una gran influencia: escribo sobre ella, en ella y por ella en muchos momentos de mi día.

—Como artista y como hombre, ¿de qué manera adherís a las luchas y conquistas de género?

—Siendo humano y lo más comprensivo que puedo con mis semejantes. Es un trabajo diario. A todos nos toca.

—¿Cuál es la magia que encontrás en el lenguaje radiofónico?

—Hice radio muchos años y valoro esa comunicación. El peso de la palabra, del silencio, de hablarle a alguien que está pero no sabes quién es. Fui oyente de radio AM muchos años también. Ahora estoy haciendo un podcast que se llama La Vorágine Calma que justamente es la expresión de este tipo de comunicación.

—Tu web muestra el costado musical pero también destaca tus

desempeños actorales, donde tuviste logradas interpretaciones. ¿Alguna vez dudaste sobre priorizar una carrera sobre la otra?

—Para empezar debo decir que hace años que no entro a mi página web… me temo que debe estar bastante desactualizada. Pero no, nunca sentí la necesidad de optar. Hago lo que hago, a veces va por un lado, a veces para otro. Es así. Pero es el mismo río y el mismo barco.

Un video testimonio de la época

Cielos, terrazas, balcones, protecciones, pulmones de manzanas, techos. La Ciudad de Buenos Aires se cuela en cada imagen del videoclip Mente y Corazón, que puede verse en Youtube y que acompaña el lanzamiento de la última canción de Antonio Birabent en plena pandemia.

El tema, una reflexión sobre la actual y extraordinaria situación en la que todos estamos, trabaja con una melodía simple y se convierte en una pegadiza canción. Habla de los sentimientos durante el confinamiento, y particularmente, sobre aquellos que la están pasando en “la ciudad de la furia”. En sus departamentos, en silencio, extrañando. Podría considerarse como la expresión de las sensaciones de muchos en este paréntesis.

“Mente y Corazón, el mantra es la canción, subo a tu pulmón a mostrarme como soy. Mente y Corazón, el músculo más bello”, dicen algunas de sus estrofas. Luego exclama “Los quiero aquí a mi lado”, y en esa frase hay también detalles de lo que fue la gestación del video. Un trabajo colaborativo que impulsa desde el adentro de los espacios hacia el afuera, y que Birabent

detalla.

—Mente y corazón surge en tiempos de pandemia, mientras que su clip fue realizado con imágenes enviadas por los seguidores. ¿Cómo se gestó? ¿Qué detalles podes contarnos?

—La canción fue escrita mirando por la ventana, que es una interesante forma de componer. Fui llenando una hojita con palabras, ideas y esperando el momento. Así compongo generalmente. Las palabras, las melodías están ahí y de repente se encuentran. Por supuesto que hay un trabajo atrás, yo fuerzo ese encuentro. Una vez que grabe la canción en mi casa, Anahí Sinatra me propuso hacer un video con imágenes que personas nos mandaran desde sus balcones, terrazas, ventanas. El resultado es muy emotivo y un registro de este presente. Eso tiene un valor que me gusta.“Quisimos retratar lo que propone la letra: un momento extraño lleno de poesía y desolación, de balcones y pulmones, de silencios y de aplausos” escribió Birabent al postear el video en su Facebook.

Un artista que no para

Activo en sus redes sociales, con varios Instagram Live para conectar con sus seguidores, a pocos días de dictado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Birabent subió Sentir ese dolor. Es una canción que según él tomó otro sentido, por interpretarla de manera mucho más simple y natural. A principios de mayo fue el lanzamiento de Mente y corazón, y cuando publicó el video agradeció la colaboración. Había recibido más de 100 vídeos, de los cuales seleccionó los que más combinaban con la propuesta y mensaje.