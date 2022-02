Dalma Maradona será mamá por segunda vez

Este lunes, Dalma Maradona anunció en su programa de radio que está esperando su segunda hija. “Lo que quiero confirmar es que estoy embarazada. ¡Por favor, la cara de todos mis compañeros! ¡Nadie sabía nada! Estoy embarazada. Me parecía que lo tenía que decir acá”, dijo al aire sorprendiendo a todos. La actriz, hija de Diego Maradona, agregó además que “solo Claudia y Gianinna ya saben, después nadie más”.

Entre sus compañeros contaron cómo Dalma amenazó en chiste con querer renunciar para despistar a sus compañeros. Nicolás “Cayetano” le había respondido “pensé que me ibas a decir que estabas embarazada”, pero ella lo negó firmemente.

Tras el anuncio, la actriz relató cómo ella y su pareja le contaron la noticia a Roma, su hija de dos años. “Le dijimos: ‘Mamá y papá te tienen que contar algo’; y ella dijo ‘ya sé'. Le digo ‘¿qué? ¿Sabes qué tiene mamá en la panza?’. ‘Sí, un bebé'. Resolvió como nadie. Con Andrés nos quedamos y dijimos ‘no puede ser’”.

“Estuve vomitando todos los días. Fue heavy, total. Me enteré antes de irme a hacer el rally de Nápoles, trabajando de 8 a 8″, agregó. “Para mi era re importante esperar los tres meses y que no se filtre, gracias a todos los que me vieron, tipo en las ecografías, que no dijeron nada”, se sinceró.

“Será la última, con toda la felicidad del mundo. Fue re contra buscada, vino al toque”, agregó. Además, anunció que se llamará Azul y nacerá en agosto.