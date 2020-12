Ekwa Msangi: “Quiero que mi gente se sienta reflejada”

La directora y escritora Ekwa Msangi presenta en MUBI Farewell Amor, realización que estuvo inspirada en su propio corto anterior. Diario Hoy dialogó con ella para conocer más de la película y su mirada sobre el cine actual.

—¿Cuándo decidiste que querías ser directora de cine?



—En mi escuela primaria, con nueve o diez años. Creía que iba a ser escritora, pero como no había en mi país escuela de cine, había que ir a Inglaterra o Estados Unidos, y yo no me sentía reflejada por las historias del cine que veía. Me quejaba, y mi padre me dijo: Dejá de quejarte y hacé tus historias, y así fue, Spike Lee era el único cineasta negro que conocía, llegué a América y comencé a estudiar y escribir. Mi idea es hacer películas como las que no tuve cuando era joven, y lo que aprendí sobre el trabajo que los directores afroamericanos, es que seguimos sin tener representación, de hecho de dónde vengo no hay muchos, por eso quiero que mi gente se sienta reflejada.

—¿Fue complicado ingresar en el mundo del cine siendo mujer?



—Ser una mujer, ser una mujer negra, ser una afroamericana, eso te hace especial para conseguir fondos, no soy la primera persona que piensan para hacerlo, como comunidad todas las historias se cuentan desde una perspectiva blanca y machista.



—¿Cómo llegás al proyecto?



—Está inspirado en la relación de mis tíos, que llegaron a Estados Unidos, primero él, para luego traer a mi prima y tía, pero ­finalmente le rechazaron la visa y eso los cambió como familia, como personas, y ese tema, de qué pasó cuando finalmente ellos se reunieron.

—Tenías la inspiración, faltaba escribir la historia, ¿cuánto tiempo te llevó?



—Un tiempo, no fue fácil, porque además debía elegir qué perspectiva seleccionar para contar, y además, más allá de que todos atravesaron la experiencia, para cada uno significó otra cosa, así que me embarqué en esto.

—¿Las escribiste en paralelo?



—Sí, y era complicado. Tuve dos ayudas, una en Cine Qua Non Lab, y otra en Sundance.