El actor argentino Matías Recalt se corona como Mejor Actor Revelación en los Premios Goya 2024

En una noche llena de estrellas y emociones en Valladolid, los Premios Goya 2024 han coronado a Matías Recalt como Mejor Actor Revelación por su destacada interpretación en 'La sociedad de la nieve'. Recalt, conocido por su entrega y pasión en cada papel, ha dejado una marca imborrable en el público y la crítica con su actuación en esta película dirigida por Bayona.

La competencia por el galardón fue reñida, con talentosos actores como Brianeitor, La Dani, Omar Banana y Julio Hu Chen también en la contienda. Sin embargo, fue Recalt quien se alzó con el premio, dejando claro el impacto de su actuación en la industria del cine.

En su discurso de aceptación, Recalt emocionó a todos los presentes al compartir el reconocimiento con sus compañeros de reparto y el equipo detrás de 'La sociedad de la nieve'. Expresó su profundo agradecimiento a "mis amigos de la montaña", reconociendo el esfuerzo conjunto que hizo posible esta película.

Pero fue su dedicación a los sobrevivientes y a aquellos que no regresaron lo que conmovió profundamente al auditorio. Recalt honró la memoria de quienes vivieron la tragedia que narra la película, dedicando el premio a "los sobrevivientes, a los que no volvieron y a los familiares de los que no volvieron", y en particular, a Roberto Canessa, cuyo personaje interpretó, por su admirable espíritu de supervivencia.