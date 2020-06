El documental sobre Rocky

Bajo el título 40 Years of Rocky: The Birth of a Classic, la producción que rememora la saga sobre el mítico boxeador es un hecho para la pantalla chica.

Mientras que la dirección estuvo a cargo del cineasta Derek Wayne Johnson con material capturado y ejecutado por John Avildsen, será el mismísimo Sylvester Stallone el encargado de conducir al espectador por el recorrido audiovisual que integra el rodaje de la cinta (1976). El respectivo estreno tendrá lugar el 9 de junio y será a través de todas las plataformas digitales.