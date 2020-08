El huracán Oreiro y un policial se destacan en la pantalla

Tras seis años de trabajo y luego de la maravillosa Miss Tacuarembó, el multifacético Martín Sastre dirige Nasha Natasha, con Natalia Oreiro, producción de Infinity Hill y lanzamiento global en Netflix. Diario Hoy habló con Sastre para conocer detalles de la titánica

propuesta.

—¿De qué manera vivís el estreno?

—Es bastante curioso porque nos llevó seis años hacer la película y tuvimos como distintas propuestas para estrenar en cine y nunca cerraba nada. Que justo en este momento llegue, además una película sobre un viaje, cuando viajar es una utopía, me parece que va a alegrar a mucha gente, a salir un poco de esta situación de incertidumbre.

—¿Cómo convenciste a Oreiro para que acepte?

—Con Natalia hicimos Miss Tacuarembó y a partir de ahí siempre mantuvimos la amistad, incluso estando yo en España y ella en Buenos Aires. Seguimos trabajando juntos, participó de otros proyectos, uno que se llamó Protocolo Celeste, para auspiciar a Uruguay como sede del Mundial de Fútbol 2030, hicimos el videoclip de Me muero de amor, un spot para una campaña de 100 años de cine argentino, por el estreno de Amalia. Siempre estuvimos en contacto. Sabemos que ella es famosa en Rusia, pero no tenemos una idea real sobre eso. Cuando supe que iba a hacer esta gira arriba del transiberiano, le dije que estaba bueno ir a registrarlo, pero ella no le veía interés. Fuimos hablando, lo posponíamos, era complicado porque eran 18 personas que iban a ir a Rusia, meter a dos más era complejo. Pero lo que detonó esto es que cuando ella fue a hacer la gira, hacía muy poquito que había fallecido mi abuela, a la que estaba muy unido, que estaba casada con mi abuelo ruso, y lo último que hablé con ella por teléfono fue que increíble que tu conocerás Moscú y viajarás en el transiberiano, y al otro día falleció. La contacté a Natalia y le dije que había que hacerlo porque se lo había prometido a mi abuela y ella me dijo que sí. También estoy seguro que aceptó por la relación de amistad que tenemos, y ella fue sugiriendo entrevistados, abriendo su archivo.

—Además del fanatismo se muestra otra cosa…

—Cuando fui a Rusia la realidad me desbordó, porque es más que una celebridad o un famoso, es un ícono nacional, no tiene que ver con el concepto de la cultura estadounidense del famoso como producto de consumo, Natalia llegó allá sin una multinacional atrás, es algo que se forjó ella, allá hablan de seguidores, no de fans.

