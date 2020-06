Estrenos y vivos por Streaming

RESET

Un filme sobre Fabricio Oberto. “No quería hacer una película homenaje con volcadas y jugadas virtuosas, tampoco buscar la melancolía del triunfo pasado. Quería un relato actual y anclado en el ahora. Cuando hago una película sé más lo que no quiero que lo que estoy buscando”, dice a diario Hoy Alejandro Haartman, su director.

LA VIDA ÚTIL

El número 3 de la revista especializada en cine se presentará este viernes 5/6 a las 19 horas por Instagram (@lavidautil) con una charla entre Lucía Salas, editora de LVU y Roger Koza. El número 3 incluye una charla con Nicole Brenez, Agnes Wildenstein y análisis de Lluvia de Jaulas y Richard Jewell, entre otras notas.

GAUCHITO GIL

“Al buscar datos de quién había sido Antonio Gil me di cuenta que su origen se pierde en la raigambre cultural de Corrientes y que mucho no se sabe de quién realmente fue, no hay datos tangibles de él”, dice a diario Hoy Fernando Del Castillo, director de la película sobre el santo pagano y que se ve desde hoy en CinearPlay.

Alex De la Iglesia, en vivo por IG

El realizador, guionista y productor cinematográfico Alex De la Iglesia dialogará en Instagram (@bacultura) con el ministro de Cultura de Buenos Aires, Enrique Avogadro. Desde las 15 horas se podrá ver el encuentro que forma parte de Cultura en casa y en el que compartirán ideas sobre cómo transitar el proceso creativo.

Roberto Vallejos encarna al Gauchito Gil

“Cuando el director me ofreció el personaje hablamos sobre cómo representar una imagen que está en el inconsciente colectivo de la gente pero de la que se sabe tan poco de su vida. La idea fue concentrarse en el hombre, el gaucho, en la historia de lo que sí se sabe que sucedió, de un correntino que fue parte de la guerra de la Triple Alianza y que cuando se lo convoca para una segunda confrontación en el conflicto Federal, no quiere participar. Luego la gente lo convierte en un mito, no canonizado por la Iglesia, pero sí popularmente.

Para mí representa al gaucho argentino de ese momento, ese ser vapuleado, sin voz ni voto, sólo convocado para la confrontación. Estamos contentos con lo que conseguimos en base a las condiciones con las que trabajamos y orgullosos por seguir haciendo. No la estrenamos como hubiésemos imaginado, pero en Cinear llegaremos a todos los hogares y sea bien recibida”, dice a diario Hoy Vallejos sobre su rol y el estreno.