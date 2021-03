Globos de Oro: conocé en vivo a los ganadores

La temporada de premios de Hollywood comenzó esta noche con la edición 78 de los premios Globos de Oro. Las comediantes del show “Saturday Night Live” Tina Fey y Amy Pohler son las conductoras.

La ceremonia se está llevando a cabo mitad en Beverly Hills y mitad en Nueva York, con algunos invitados. Sin embargo, la mayoría de los nominados está presente de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus.

Netflix es la productora con mayor cantidad de nominaciones y "The Crown", una de las series más nominadas.

Estos son los ganadores de los Globos de Oro 2021:

CINE

Mejor actor de reparto en cine

Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah.

Mejor película animada

Soul, de Pixar.

Mejor guión de cine

Aaron Sorkin por El juicio de los 7 de Chicago.

Mejor canción original para cine

Laura Pausini por "Io sí" (de la película italiana The Life Ahead).

Mejor soundtrack original de cine

Soul, de Pixar.

Mejor actriz en película musical o comedia

Rosamund Pike, por I Care a Lot.

Mejor película de habla no inglesa

Minari (EEUU).

Mejor actriz de reparto en cine

Jodie Foster por The Mauritanian.

Mejor actor de película dramática

Chadwik Boseman por Ma Rainey's Black Bottom.

Mejor dirección

Chloé Zhao por Nomadland.

Mejor película comedia o musical

Borat 2, siguiente película documental.

Mejor actor de película comedia o musical

Sacha Baron Cohen por Borat 2, siguiente película documental.

Mejor actriz de película dramática

Andra Day por The United States vs. Billie Holiday.

Mejor película dramática

Nomadland

TELEVISIÓN

Mejor actor de reparto en televisión

John Boyega por Small Axe.

Mejor actriz de comedia en televisión

Catherine O’Hara por Schitt’s Creek.

Mejor actor en miniserie o película hecha para TV

Mark Ruffalo por I Know This Much Is True.

Mejor actriz de serie dramática

Emma Corrin por The Crown.

Mejor actor de comedia o musical

Jason Sudeikis por Ted Lasso.

Mejor serie de comedia o musical

Schitt’s Creek.

Mejor actor de serie dramática

Josh O'Connor por The Crown.

Mejor serie dramática

The Crown.

Mejor actriz de reparto en televisión

Gillian Anderson por The Crown.

Mejor actriz en miniserie o película hecha para TV

Anya Taylor-Joy por The Queen's Gambit.

Mejor miniserie, serie de antología o película hecha para TV

The Queen's Gambit.