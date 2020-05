Jimena Barón estalló tras las críticas

Desde el fin de semana pasado, Jimena Barón está instalada en la casa de Daniel Osvaldo, junto a Morrison, el hijo que tienen en común. El exfutbolista y la cantante dejaron sus diferencias de lado, y celebraron la llegada de los 33 años de ella en pleno aislamiento pero en familia.

Esto dio mucho que hablar en las redes sociales, donde fue cuestionada por periodistas y seguidores, entonces ella misma aclaró que se trata de una “convivencia parental”. Incluso descartó haber tenido sexo con su ex, remarcando que tiene su propia habitación.

Pero resulta ser que su estadía más que extensa no pasa desapercibida. En este marco, en la noche del jueves, la artista realizó una Instagram live junto a Lizardo Ponce en el que jugaron al Tutti frutti de una manera singular: eligieron categorías poco convencionales sugeridas por algunos de los 111.000 usuarios que estuvieron presentes en la trans­misión. En esta línea, el influencer leyó una que decía “excusas para no intimar”; y fiel a su estilo Jimena retrucó entre risas: “A mí me quedan pocas”.

Enseguida, muchos usuarios comenzaron a cuestionar su accionar y a modo irónico se preguntaron si dejó de ser “La Cobra” para volver a ser “La Tonta”. Cabe destacar que durante el fin de semana, ella misma bromeó con esa cuestión a través de sus historias donde combinó e interpretó ambos temas.

Finalmente harta de las críticas y de ser tema en todos los portales, ayer Barón escribió un contundente mensaje en su perfil: “Hasta que Instagram me exija tenerla atada seguiré compartiendo mi vida con lo que todo eso significa. Seguirán opinando y hablando y también está bien. La única diferencia entre todo eso y yo, es que la única que vive mi vida soy yo misma, la única realidad es que un día me voy a morir y la única decisión tomada es vivir como se me plazca intentando no molestar a nadie”.