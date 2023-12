Julia Calvo: “Gran parte de algunos problemas que tiene la Argentina no es el argentino, sino el porteño”

El viernes 5 de enero se reestrena Porteñas, en el Teatro Astral (CABA), obra de Manuel González Gil y Daniel Botti que estará protagonizada por Cecilia Milone, Andrea Politti, Romina Richi, Micaela Riera y Julia Calvo, con quien hablamos para saber detalles de su trabajo.

—¿Cómo es volver al teatro?

—Feliz, hice Piaf, después me fui a Montevideo a grabar Margarita, con Cris Morena, y volví y me espera esta obra para hacer temporada, así que muy contenta.

—¿Qué recuerdos tenías de la obra?

—Es como si la hubiera escuchado ayer después 20 años, cómo me habrá pegado que tengo este recuerdo, tengo pantallazos y ahora pasándola con las chicas se me viene, se me vienen imágenes de lo que vi hace 20 años, que era una señora más jovencita que ahora y me pega diferente y es hermoso eso, porque no está casi nada tocada a la obra. Es la misma dramaturgia, es como que no pasa el tiempo, por ahí hay que ajustar algo, porque pasaron 20 años en Argentina en el mundo, y es conmovedor porque en ese momento como actriz, es más alguna cosa así entre mujeres, después fue más frecuente, pero no esa característica de ir pasando por todo el ciclo, por todo el siglo 20, y de una forma muy poética, pero al contarla ahora, después de 20 años, tiene hasta te diría esa poética hasta un poquito descarnada, por decirlo de alguna manera, porque no sabés cómo nos va a tocar a nosotros cinco, y a todos, desde el humor, desde la emoción, pasa por cosas que nos han pasado y porque por ahí en ese hace 20 años que estaba más fresquito y ahora que ya tenemos, además de más edad, más recorrido en este país y yo creo que va a tocar como me toca a mí en el escenario, como lo siento en mis compañeras, en el escenario.

—La cartelera porteña va a tener algunos títulos emblemáticos esta temporada como Made in Lanús, Esperando la carroza, Porteñas…

—Son obras que se generan como emblemáticas, como clásicos, los clásicos, que sabes que no pueden fallar porque son contemporáneas por siempre, en definitiva porque el ejemplo más claro que son obras que las podes hacer en cualquier momento y en cualquier momento te va a significar algo, es ahora, su dramaturgia y pasarlo por actores, por actrices, en este caso, que con su trayecto de la historia, con su trayecto de estas experiencias, con sus pros y sus contras de lo que hemos vivido y lo que si Dios quiere, seguiremos viviendo como personas, es increíble.

Prefiero traer estas obras y decir vamos con esto que estar diez años con una obra, no porque uno por más que sea un éxito de que te dicen no hay que bajarse de los éxitos, sí hay que bajarse y buscar otro. Con Piaf nos bajamos, volvimos y la rompimos otra vez, y yo creo que este es un gran ejemplo, como lo fue Mosqueteros, porque van a ver algo que saben que les contaron que fue muy bueno o muy movilizante o muy conmovedor, y van a sentarse, a disfrutarla y a conocer de la historia, porque muchos de los que van a vivir, nosotros terminamos la obra en los 80 y muchos de los que van a venir a verlo ni siquiera habían nacido. Yo lo veo en nuestra asistente de dirección, que debe tener 25, 26 años, y que ella me diga cómo me gusta esta obra, me provoca y eso que no viví nada de esto, es lindo y es muy hermoso.

—¿Qué te define como porteña?

—Lo que más me define como porteña es que nací en Ayacucho y Bartolomé Mitre, y que en un programa de preguntas y respuestas, esto es un error, pero es así de los nervios, me dijeron qué se puede llegar a ver de la Tierra desde la luna y yo dije el Obelisco, y eso que soy una persona muy viajera y disfruto mucho de viajar y creo que disfruto mucho de viajar porque me encanta volver también. Además, creo que gran parte de algunos problemas que tiene la Argentina no es el argentino, sino el porteño y a mí me hace bien pensarlo porque entonces tiene que ver que no hay tanto que modificar, tenemos que modificar un montón de cosas, nosotros los porteños, y encontrarle el por qué a veces estamos tan pifiándola, no sé si te conteste.

—¿Expectativas por el estreno?

—Yo llegué de Montevideo donde hice Margarita con Cris Morena, un proyecto hermoso, cinco meses allá, feliz, y estando allá me llamaron para hacer esto en ese momento, recién estaba Politti y Cecilia Milone en el elenco como confirmadas, pero me dijeron Porteñas, que yo ya la había leído porque me la habían pasado una vez para hacerla, y creo que se vino la pandemia, para hacer otro personaje inclusive que me encantó y dije que sí, pero las chicas ya venían ensayando hacia dos semanas y yo entré con el tren ya en marcha y le tengo mucha fe, porque fue inmediata la química, entonces todo se fue dando y hoy mismo tuvimos la tranquilidad de hacer esto y dejamos un día de ensayo y lo miramos a Manuel tipo, estás seguro porque es un día de ensayo y nos dijo “disfruten, vayan tranquilas”. Yo ya había trabajado con él en El diluvio que viene, y te da esa tranquilidad de que estamos bien.

—¿Cómo es volver a este escenario?

—Subí por primera vez en los Premios Hugo cantando con Jorgito algo de Manzi, porque estábamos nominados y me enamoré del espacio. Yo tenía al Alvear como mi favorito, a la sala Caja Cuberta del San Martín, al Cervantes, que me parece una hermosura y cuando hicimos acá, que además llenábamos todas las funciones, es muy placentero toda la infraestructura, toda la parte camarines es una hermosura y desde el escenario se ve muy hermoso, se ve muy hermoso la platea, yo disfruté muchísimo de este teatro.