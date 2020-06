Justin Bieber negó las acusaciones de abuso sexual en su contra

La acusación fue hecha desde una cuenta anónima de Twitter el sábado a la noche, sin embargo luego de que Bieber negara el hecho, la cuenta fue removida.

Según afirmaba la acusación, la mujer fue asaltada sexualmente por el cantante el 9 de marzo de 2014, en un hotel en Austin, Texas.

"Nomalmente no hablo de estas cosas ya que tuve que lidiar con acusaciones falsas durante toda mi carrera, pero luego de hablarlo con mi espposa y equipo he decidio hablar sobre un problema esta noche", escribió en su cuenta.

"Los rumores son rumores pero el abuso sexual es algo que no tomo a la ligera. Quería hablar antes al respecto pero por respeto a las víctimas que deben lidiar con estos problemas diariamente, quería estar seguro de tener toda la información antes de hacer cualquier declaración", continúa.

"En las últimas 24 horas paraeció un nuevo Twitter hablando de una historia que me involucra con un abuso sexual el 9 de marzo de 2014 en Austin Texas en el hotel Four Seasons. Quiero ser claro. No hay nada de verdad en la historia. De hecho, como voy a demostrar, ni siquiera estuve presente" aclaró.

Según comentó el mismo Bieber ese día sí estuvo en Texas pero en Sxsw donde fue sorprendido por una multitud y junto a Selena Gómez, su novia de aquel entonces, dio un pequeño recital.

"Cada denuncia de abuso sexual debe ser tomada seriamente y es por eso que mi respuesta es necesaria. Pero esta historia es objetivamente imposible y es por eso que estoy trabajando con Twitter y las autoridades para tomar acciones legales" advirtió.