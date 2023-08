La respuesta de Rosalía a su ex

La cantante rompió su romance con el novio de tres años Rauw Alejandro luego de haber anunciado su compromiso y posterior boda que se llevaría a cabo a fines de este año. Además, habían comprado una casa que habitarían en Estados Unidos y hasta lograron poner un videoclip de un disco producido en común donde anunciaban la boda. Asimismo, la mujer publicó una historia donde daba cuenta que todo terminó hace unos meses y que todo fue en buenos términos, aunque hubieron rumores de infidelidad por parte del hombre.

La canción Ahora te jode es una obra de Zaid con la voz de Rosalía que fue realizada mediante la inteligencia artificial, una nueva herramienta para carrera y hacer todo tipo de acciones. Además, Rauw Alejandro también puso manos a la obra y se llama Hayami Hana una dedicatoria para su exmujer. Allí afirma: “Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel. Esto fue algo más que no está en mi poder”.

Por otro lado, de la contraparte, el tema de Zaid con Rosalia asevera: “Borré todas las fotos que tenía de ti, to' los videos y los recuerdos en París. Punto sin retorno, mira en lo que me transformo(...) A la única persona que daba la vida por ti, no quiero saber de ti. No me busques más a mí, lo nuestro ya se jodió por culpa de tus mentiras”.