Las mejores series para el fin de semana

MANUAL DE SUPERVIVENCIA:

Victoria Galardi dirige una historia seriada diferente, que sigue a un exabogado que cambia su destino por la actuación y debe enfrentarse a una nueva realidad. Esteban Bigliardi protagoniza este relato del que participa un elenco de figuras increíble. Disponible en Movistar Play.

WHITE LINES:

Los creadores de La casa de papel presentan la historia de una mujer que tras la aparición del cadáver de su hermano, desaparecido veinte años atrás en Ibiza, luchará por saber la verdad de su muerte. La investigación será en el sórdido universo de los clubes nocturnos. Disponible en Netflix

HARD

Sofía recibe un doble golpe, su marido fallece y descubre que tras la fachada de la empresa escondía una productora de contenidos porno. El choque con la novedad y el descubrimiento de sus deseos se destacan en esta nueva producción original que maneja dosis de humor y drama. Domingos a las 22.30 por HBO.

VALERIA

La adaptación del bestseller de Elísabet Benavent protagonizada por Diana Gómez, Maxi Iglesias y Aitor Luna, propone una desprejuiciada mirada sobre el universo de las mujeres protagonistas que van por sus deseos sin medir consecuencias y contradicciones. Gómez se destaca como Valeria, la guía del relato. Como Sex & the City, pero más hot y en castellano. Disponible en Netflix.

PAQUITA SALAS

Si aún no han visto este delirio que Los Javis han llevado adelante por tres temporadas, están a tiempo de hacerlo. La historia de una representante de artistas, estancada en el pasado, a la que se la fagocita el tiempo es un viaje hermoso hacia la recuperación de valores como la honestidad, el trabajo en equipo, los códigos, la fama, la comida, el amor y la amistad. Disponible en Netflix.

NORMAL PEOPLE

La serie protagonizada por Daisy Edgar Jones y Paul Mescal llegará en exclusiva en julio a STARZPLAY. La versión televisiva de la novela escrita por Sally Rooney es un fenómeno en la TV americana y británica. Dirigida por Lenny Abrahamson (La habitación).

Las que están llegando

LOS INTERNACIONALES: Cecilia Roth encabeza la historia de una banda de ladrones que se aprovecha de la situación poscorralito para quedarse con los ahorros de todos. Estrena el 20 a las 23.15 por TELEFE y luego FLOW.

THE SECRET SHE KEEPS: Con Laura Carmichael y

Jessica De Gouw como dos mujeres de orígenes diferentes con secretos explosivos que podrían destruir todo lo que aman. Disponible desde el lunes en DirectvIRECTV y DIRECTV GO.

Mark Ruffalo, en diálogo con diario HOY

Protagoniza I know this much is true como Dominick y Thomas y nos cuenta en exclusiva detalles de la miniserie que va los domingos a las 22 por HBO.

“Tenía miedo de interpretar a los gemelos. Había perdido la confianza como actor, como hombre, y la miniserie se estaba haciendo realidad y cada vez estaba más temeroso de hacerla”, dice Ruffalo sobre el difícil doble rol.

Y continúa “no podría haber tenido un mejor compañero para esto que Derek Cianfrance. Él es alguien que quiere esa vulnerabilidad y me dijo: ¿te sentís así? Traé lo que estés experimentando a nuestro trabajo y lo filmamos. Y eso es básicamente lo que sucedió todos los días. Yo le decía: estoy asustado, y él decía: 'sí, Thomas está asustado', y yo decía 'no sé lo que estoy haciendo', y él decía que sí, ‘Dominick no sabe lo que está haciendo’. Tiene buen ojo para guiarte y de eso no podés caer: sos la montaña, no la estás escalando, de repente te convertís en ella”.