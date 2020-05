Las repercusiones tras los dichos de Dady Brieva

l miércoles, luego de que Dady Brieva realizara un polémico editorial en Volvamos mejores, su ciclo en El Destape Radio, el hashtag con su nombre escaló a los primeros puestos del trending topic de Twitter donde los usuarios se posicionaron en veredas opuestas. Allí, el humorista analizó el contexto actual y lanzó una contundente frase que dio qué hablar: “La verdad es que necesitamos urgente regular qué es lo que se dice (...) Sí o sí vamos a ser Venezuela, sí o sí vamos a hacer populismo. Así que empecemos ahora muchachos y terminemos con esta agónica espera”.

Esto derivó en que ayer muchos programas se detuvieran a analizar los dichos del artista. Uno de ellos fue Los ángeles de la mañana donde tanto el conductor del ciclo, Ángel de Brito, como sus panelistas se mostraron muy duros al respecto.

Luego de que Martín Candalaft desarrollara el presente venezolano, las angelitas se manifestaron en contra, pero Yanina Latorre fue más allá y lo tildó de "poco coherente": “Él dice eso viviendo en el piso 42 de Puerto Madero que vale tres millones de dólares”. E irónica preguntó: “¿Él va a vender el piso, lo va a compartir lo va a poner en oferta, lo va a repartir para ser Venezuela?”.

En cuanto a la regulación de los contenidos periodísticos, todos coincidieron en que era algo “gravísimo”, y Candalaft lo parafraseó para cuestionarlo: “Los periodistas siguen como si nada ocurriera, ¿qué tendría que ocurrir con los periodistas?”.

Luego del debate, fueron a buscar a Catherine Fulop a la salida de El club del Moro, donde al ser consultada por los dichos se manejó con mucha cautela por no haberlo oído y opinó: “No sé en qué contexto lo pudo haber dicho… Hay gente que se enamora de las ideologías, pero en un país como Venezuela no hay libertades, no hay libertad de prensa, no hay derechos, no hay democracia, no sé si lo dice para bien o para mal”, comenzó diciendo.

Entonces se metió de lleno en el difícil momento personal que atraviesa y expresó: “Mi familia está pasando un momento duro porque mi hermano está enfermo. Se pide donantes pero los que quieren donar no tienen gasolina para llegar al sanatorio porque destruyeron las petroleras. Destruyeron el aparato productivo de Venezuela, un país pujante, en vías de ser un gran país. Este gobierno tiene 20 años en el poder, evidentemente no funciona”. Y cerró concluyente: “Creo que ningún país quiere ser como Venezuela (...) No sé con qué intención lo dijo Dady, pero no está bueno ser Venezuela. Mis familiares y conocidos que viven allá la están pasando muy mal”.