Cantante, músico y compositor en el proyecto Hormigas, Rodrigo Tellechea acaba de lanzar Canción para después, un single, junto con el cual estrenó su inherente videoclip. Al respecto, afirmó: “Siento esta canción como mi salvavidas de este período. Me hizo mover, me hizo pedir ayuda cuando estaba trabado escribiéndola, y aprender muchas cosas de música que no sabía. Es la primera vez que me animo a armar una maqueta de canción para llevársela ya estructurada al productor, desde casa. La verdad es que se siente como una linda marca: un antes y después en mi proceso. Por eso la quiero tanto. Siento que refleja parte de lo bueno y lo malo de toda esta experiencia, pero me di cuenta después de que la había terminado. Es una mezcla, porque el ritmo es alegre, pero hay palabras que me llevan a momentos superdolorosos. Es como si fuera anfibia: camina por el medio”.

En diálogo con este multimedio, el artista presenta su nuevo sonido y analiza la situación actual en relación a la vuelta a los escenarios.

—¿Qué te traés entre manos para este momento?

—Estoy presentando Canción para después, que es una canción que nació en el momento más estricto de la cuarentena y fue cocinada casi completamente en casa. Apareció en un momento donde el contexto nos vino a decir que había un montón de cosas que ya no se podían hacer. Yo la siento como un permiso que me di puertas adentro; la conecto con la necesidad de inventarme un espacio para seguir haciendo. Como crearme mi propio oasis o un pequeño remanso. Lo que más me gusta de la música es compartirla. Cada canción se siembra y se va nutriendo la idea durante el proceso de gestación. Ahora viene una etapa relinda, que es cuando sale a la luz y cuando llega a la vida de otras personas.

—¿De qué manera vivís esta apertura paulatina y la vuelta a los shows?

—Lo vivo como una gran noticia. Me imagino que tiene que significar una suerte de alivio para un montón de gente que ha vivido la incertidumbre como todo el mundo; con el agravante de que, por el tipo de actividad, sintió este período de una manera muy dura. Muchos equipos de trabajo con los ingresos diezmados o puestos en pausa. Todo el abanico de profesiones implicadas en este rubro: desde colegas a sonidistas, desde gestores en centros culturales a gente encargada del armado de los escenarios. Un universo supervasto que sufrió un

montón.

—¿En qué material estuviste trabajando?

—Estuve con Canción para después, tema que produje a través de Zoom con Juani Bernal. Él trabajó las músicas en el estudio de su casa, y con eso y la idea lista nos juntamos en el estudio para grabar las voces finales.

Hoy trabajo en dos ideas que también empezaron del intercambio en cuarentena. Una es la primera colaboración de este proyecto, y la otra es una canción que una vez que esté lista me gustaría hacerle llegar a Estela de Carlotto, regalársela.

—En esta etapa de pequeñas aperturas, ¿qué análisis realizás de la actual escena musical y sus múltiples propuestas?

—Me gusta que haya variedad. Me parece que las generaciones más jóvenes cargan con menos prejuicios y que la lógica de escuchar la música de a una canción por vez o en listas de reproducción, tal vez, haya colaborado en este sentido. Me parece bueno que haya artistas que se busquen para hacer equipo con sus colegas. Pienso en gente como Niño Etc., Julián Oroz, Meri Lorenzo, Facundo Galli, que los veo acercarse para compartir proyectos y me gusta la idea de que se entiendan como parte de algo más grande que las individualidades.

—¿Qué opinás sobre las nuevas formas de producción y lanzamiento que imperan en la actualidad? ¿De qué manera se adaptan a los cambios que se instalan de forma continua?

—Creo que lo más lindo que pasa a nivel tecnológico es que se ha hecho más democrática la posibilidad para mucha más gente. Yo no sé si hubiera contado con los medios para grabar mis canciones hace unos años atrás. Con lógica anterior, quizá no hubiera alcanzando a tener la estructura para hacerlo. Hoy hay costos que se han hecho muchísimo más cercanos a la hora de producir y eso me parece que está bueno.