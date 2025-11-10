Los shows masivos y su positivo impacto en la ciudad

Con No Te Va Gustar en el Estadio UNO, La Plata volvió a ser escenario de una noche que reunió a miles de personas y reafirmó su identidad como capital musical del país. Estos eventos no solo fortalecen la vida cultural de la ciudad, sino que también impulsan su economía local, beneficiando a comercios, hoteles y servicios.

Más que un recital, cada evento masivo se convierte en una celebración compartida. Miles de personas llegan desde distintos puntos de la provincia y del país para vivir la experiencia de ver a sus artistas favoritos en escenarios únicos, pero también para recorrer la ciudad, descubrir su gastronomía, su arquitectura y su oferta comercial.

Esa vitalidad se traduce en algo que va mucho más allá del arte: una ciudad en movimiento, con hoteles repletos, restaurantes con mesas reservadas, taxis circulando hasta altas horas y comercios que se suman a la energía del fin de semana. Los principales referentes del sector gastronómico y hotelero celebran la realización de estos eventos, destacando su impacto positivo y sostenido en la actividad local.

Carlos Leuzzi, presidente de la Cámara de Empresarios Gastronómicos de La Plata afirma: “Todo el sector gastronómico se vio muy beneficiado desde que comenzaron los recitales, tanto en el Hipódromo como en el Estadio UNO. La gente suele venir antes o quedarse después de los shows, y eso se traduce en un aumento importante del consumo. A la actividad habitual de la ciudad se suma la de quienes llegan desde otros lugares, lo que genera un impacto muy positivo en la facturación gastronómica —y seguramente también en la hotelería—. Realmente se nota el movimiento que estos eventos aportan a la economía local.”

Según estimaciones de los referentes de estos sectores, el consumo generado por cada show representa ingresos cercanos a 400 millones de pesos, distribuidos entre los principales rubros locales —hotelería, gastronomía, transporte y comercios varios—, recursos que permanecen en la ciudad y fortalecen a sus emprendedores.

A diferencia de los recintos más alejados, los shows en el Estadio UNO y en el Hipódromo de La Plata generan una integración directa con la vida urbana, activando las calles, los bares y los espacios culturales de cercanía. En cada presentación, se renueva ese lazo entre el público, los artistas y la ciudad misma.