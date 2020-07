Maradona: una vida de polémicas llevada al cine y eje de varias series

Mientras todas las miradas están puestas en Sueño bendito, la próxima serie de Amazon Prime Video que tiene previsto relatar la vida de Diego Armando Maradona desde el punto de vista del astro futbolístico, en las últimas horas trascendió que el Diez podría ir contra Netflix a raíz de la realización del filme E stata la mano de Dios, es decir, Ha sido la mano de Dios.

Aunque aún no tiene ni siquiera fecha de estreno, la serie de Amazon no tardó en levantar polémica y no es para menos. Lo que sucede es que la producción autorizada por el exfutbolista, que busca relatar la vida del crack argentino desde su niñez hasta la actualidad, se mete de lleno en una serie de acontecimientos trágicos y polémicos. Los mismos no dejan bien paradas a muchas de las personas que estaban a su alrededor, incluida su exmujer y madre de sus dos hijas mayores, Claudia Villafañe .

En esta línea, el periodista Luis Ventura contó en el magazine de la tarde de América que la propia productora le negó a Maradona el relato de algunos hechos por su "crudeza". Y al respecto detalló: "Son 16 puntos los que tengo, de los cuales la productora decidió eliminar tres. El punto uno, que tiene que ver con Claudia Villafañe y Jorge Taiana; el punto ocho, que tiene que ver con Coco Villafañe, el padre de Claudia. Y el punto once, que es sobre los padres de Diego Armando Maradona".

Sin embargo, según expresó el periodista, en el contrato siguen estando en pie “la defraudación realizada en Miami donde Claudia Villafañe compró siete departamentos desde el año 2000 a la fecha, y por lo que actualmente estamos en juicio” y “el testamento que me hicieron firmar en favor de mis hijas Dalma y Gianinna cuando yo estaba en grave estado, a punto de perder la vida”. Cuestiones que no dejan bien posicionada a Villafañe que se puso en contacto con su abogada Elba Marcovecchio, del estudio de Fernando Burlando, para iniciar acciones legales contra su exmarido.

Pero ese no sería el único frente de Maradona que, según trascendió, iría también contra la plataforma de streaming Netflix por la realización de Ha sido la mano de Dios, el filme de Paolo Sorrentino, director italiano que en 2013 tuvo el honor de alzar el Oscar a mejor película extranjera por la realización de La grande bellezza.

Si bien aún no se sabe en qué parte de su vida se centrará la película, ni qué temas busca abordar, ya se abrió la polémica. Es que a través de su perfil de Twitter, Matías Morla, el abogado del Diez. advirtió: “Diego Maradona no autorizó el uso de su imagen para esta película”.

Al respecto aseguró: “Con nuestros colegas italianos ya estamos diagramando la estrategia legal para hacer una presentación formal ante la Justicia por el uso indebido de una marca registrada”.