María Aparicio estrena la premiada Sobre las nubes

La directora María Aparicio, además de ser una de las más talentosas de Ar­gentina, le pone el cuerpo a cada proyecto. Vaya si lo hace que para la presentación a la prensa porteña de Sobre las nubes se tomó un micro, hizo notas y se volvió rápidamente a su Córdoba natal. En esta entrevista habló sobre sus trabajos y la hermosa película que llega esta semana al cine Gaumont de Buenos Aires y la semana que viene al Cineclub Municipal Hugo del Carril de Córdoba.

—¿Qué te interesa del mundo del trabajo? Porque en tus películas está como siempre presente…

—A mí lo que me interesa de eso tiene un poco que ver con entender el trabajo como esa actividad que los seres humanos tenemos para estar con el dinero para sobrevivir. Me parece que en esa práctica, digamos, se cristaliza como uno de los problemas más centrales del mundo en el que vivimos que tiene que ver con nuestra relación con el dinero, con esa desigualdad que carga toda la vida cotidiana del mundo. Eso es algo que a mí me importa pensar, y un poco también me abruma cuando pienso en el trabajo como un poco esa necesidad, siento que le hemos entregado nuestra vida a la necesidad de sobrevivir, que es un poco el imperativo de este presente en el que estamos.

—Y que en el caso de ustedes, realizadores, también tiene que ver que dedican tiempo a otras cuestiones que están asociadas a algún mundo del cine…

—Totalmente. Yo esto que te digo así como preguntas más generales, casi existenciales diría, también por supuesto las traslado a mi propia experiencia. Tengo como una doble contradicción que por un lado siento que cuando trabajo en los proyectos en las películas podría estar toda la vida trabajando, porque es de las cosas que más disfruto, pero a su vez un poco hago una doble jornada, porque el trabajo de las películas no siempre es un sustento. Pero, bueno, más allá de esa propia experiencia, sí, es algo que para mí en las ciudades y en los centros urbanos están esas mezclas de clases sociales. A mí me gusta mucho observar.