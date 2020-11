Marko Silva: “La gente quedó muy contenta con Amantes, y yo también”

Tenía 12 años cuando empezó a instruirse en diferentes estilos de géneros musicales. Así fue convirtiéndose en un cantante, compositor y productor superversátil. Pero, cautivado por interpretar temas vinculados a lo romántico y al reggaeton comenzó a andar ese camino, volviéndose la nueva revelación del género en el mundo.

—Acabás de estrenar Amantes, ¿cómo fue el

proceso creativo de una canción que se compuso en la cuarentena?

—Fue complicado y lindo al mismo tiempo, porque implementamos la tecnología. Con Sophy Mell hicimos muchas creaciones por videollamada, tanto para la canción como para el video. Ella grabó las voces en su país (Ecuador) y yo, acá. Así que fue una travesía difícil pero linda.

—¿El clip debió ser animado por esto de la distancia?

—Se trata de un video de animación 3D en el que nos personificaron; y la verdad es que quedó bárbaro, porque son idénticos. Tuvo muchos comentarios positivos. La gente quedó muy contenta y yo también, así que más que feliz con el resultado.

—¿La elección de Sophy se debió a que ya se

conocían? De hecho, habían trabajado juntos en Tun tun, un tema que superó los 23 millones de reproducciones en Youtube

—La conozco hace rato e hizo una colaboración en ese tema que tuvo mucho éxito en Argentina y Ecuador. Ella es muy amiga pero además es una excelente artista, y para este tema la vi perfecta. Además, siento que hacemos un lindo dúo, que las voces se conjugan muy bien y suena muy lindo lo que hacemos en conjunto.

—¿Cómo te abocaste al reggaeton?

—Soy medio melómano y escucho de todo. Me gusta mucho el género romántico, y hace dos años comencé a volcarme profesionalmente para el lado del reggaeton romántico, pero le doy mi esencia. Me gusta mucho como queda, y la verdad que salen cosas muy lindas y que puede escucharlas todo el público.

—¿Qué balance hacés de estos años sobre los escenarios?

—Siento que todo me ayudó a profesionalizarme, aprendí mucho con los artistas que trabajé y siempre saco lo mejor de cada uno. Siempre estoy comunicado con artistas de todos tipos de géneros y de todos me llevé algo positivo.

—Estás disfrutando del éxito de Amantes, pero también trabajás en nuevo material, ¿qué nos podés adelantar?

—Estamos preparando varios singles y trabajando en un disco en el que voy a plasmar las producciones de mi carrera, porque va a ser un compilado con todos mis temas, incluso con los que van a salir próximamente. No puedo adelantar mucho, pero el tema venidero es muy lindo. A mí me encanta y me gustó trabajarlo, así que estoy contento y ansioso por su salida.