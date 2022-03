Matt Reeves vuelve a la carga sobre el clásico Batman

Matt Reeves es el encargado de traer a Batman nuevamente al cine tras 13 años de ausencia. En The Batman propone una sórdida y oscura mirada sobre el antihéroe de Ciudad Gótica, valiéndose de las logradas interpretaciones del elenco encabezado por Robert Pattinson. Diario Hoy participó de la conferencia de prensa de lanzamiento de la película para conocer más detalles de su trabajo.

—¿Sensaciones de finalmente presentarla al público? Es muy esperada…

—Hubo un momento que fue terrorífico, en el que pensé: “Dios mío, espero que les guste”.

—¿Qué fue lo primero que tuviste presente a la hora de encarar el proyecto, lo visual o la historia?

—No hubo un orden, creo que en realidad, para mí, el proceso creativo comienza con una página en blanco en un cuarto oscuro, y comienzas a aferrarte a cosas, que crees que son familiares. Sabía que sí quería poner a este Batman joven, despertándose, en el medio de este misterio y que esto sea el patrón de todos los personajes, y después cuando tuve a El Acertijo, trate de entender y utilizar su perspectiva. Cuando comienzo una película amo la idea de poner a la audiencia en empatía con los personajes y sus perspectivas.

—El sonido y la banda sonora es importante en el relato, es un personaje más, hablanos un poco más de eso...

—Las dos cosas eran críticas para mí, toda la idea de estar en los puntos de vista de los personajes y específicamente, en el de Batman, es impulsada por el sonido, que hace que todo funcione. La banda sonora es un hermoso paisaje para la película, con temas épicos, reiterativos, nostálgicos, el Ave María reinventado, todo es increíble.

—¿Qué influencias y otros Batman tuviste presentes a la hora de preparar la propuesta?

—En cómics, no estuve profundizando, pero sí en algunos, buscando un tono cinemático, de película de los años setenta, como cuando Bruce debe esconder su personalidad para no ser reconocido, había algo en ese tono que nos gustaba, que está presente en el comic de Batman El largo Halloween, también, hubo muchas películas también, algo de Taxi driver, Todos los hombres del presidente, Clue, Contacto en Francia, las películas de Alan J. Pakula, mucho de esas películas que me han inspirado siempre.

VOCES DORADAS

Victor y Raya (Vladimir Friedman y Mariya Belkina) son dos estrellas del doblaje en su Rusia natal, pero deben emigrar a Israel, y al llegar rápidamente se dan cuenta de que nada es como imaginaron y que el esfuerzo para sobrevivir deberá ser mayor. En el camino, Evgeny Ruman construye un relato que se sirve del humor para sobrellevar la difícil tarea de contar cómo las migraciones interpelan profundamente a todos, pero también, cómo el ser humano se adapta. La película recientemente formó parte del primer Festival de Cine Israelí Seret, con gran respuesta y apoyo del público.