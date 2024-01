Murió Christian Oliver, el actor de Indiana Jones, junto a sus hijas en un accidente aéreo

El actor Christian Oliver, conocido por su papel en Indiana Jones and the Dial of Destiny, falleció junto a sus dos hijas, Madita Klepser y Annik Klepser, de 10 y 12 años, respectivamente, en un trágico accidente de avioneta ocurrido en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas.

Christian Oliver, de origen alemán, pero con ciudadanía estadounidense, tuvo una destacada carrera de 15 años en la industria cinematográfica, participando en películas como Speed Racer, The Good German, Valkyrie e interpretando el papel de Indiana Jones en Indiana Jones and the Dial of Destiny.

La aeronave en la que viajaban Oliver y sus hijas, así como el piloto Robert Sachs, partió del Aeropuerto James Mitchell en Bequia alrededor de las 12:00 hora local con destino a la isla de Santa Lucía. Sin embargo, minutos después del despegue, la avioneta se precipitó a una milla náutica al oeste de Petit Nevis.

Un video que capturó el impactante momento en que la aeronave cae al agua circula en las redes sociales. Una persona que grabó el incidente exclamó: “¡El avión se ha estrellado! Llamen a la Guardia Costera”.

Según informes del diario Searchlight en San Vicente, el piloto Robert Sachs alertó a la torre de control del aeropuerto local sobre problemas con la avioneta, manifestando su intención de regresar a la pista. Lamentablemente, esta fue la última comunicación registrada con Sachs.

La Guardia Costera de San Vicente rescató los cuerpos de las cuatro víctimas, mientras que las autoridades policiales ya han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del trágico accidente aéreo.