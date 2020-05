Nati Jota publicó su opinión de Brad Pitt y le llovieron las críticas

“¿En serio les gusta este chabón?”, publicó Nati Jota en Twitter, junto a una foto de Brad Pitt. Lógicamente, comenzaron a llegar cientos de críticas por parte de aquellos que aseguran que solo se trata de una “pose” de la influencer para generar polémica.

A continuación, algunos de los comentarios que no tardaron en llegar: “Odio la gente que se hace la que no le gusta algo que le gusta a TODO el mundo solo para llevar la contra”, “Dice Brad Pitt que no puede dormir tranquilo porque a Nati Jota no le gusta”, “Me gustaba mi ex, mirá sino me va a gustar Brad Pitt”, “Mírenme mírenme soy distinta a los demás y digo que no me gusta Brad Pitt mírenme!!!!!!”, “Brad Pitt es el hombre que hace dudar de su sexualidad a cualquier hetero y ella cuestiona su belleza”, entre muchos otros.

Tanto hombres como mujeres se sumaron al posteo, ya que creen que el mensaje de Nati no es más que una estrategia de provocación para estar en boca de todos. Si es así, funcionó, ya que se convirtió en Trending Topic.