Nueva versión de Scarface: ¿era necesaria?

Lo que comenzó como un rumor ahora es oficial, los hermanos Coen serán los autores y Luca Guadigno (Call me by your name) será el realizador de una nueva versión de Caracortada.

Si bien Scarface tuvo versiones anteriores a la de Brian De Palma, la película protagonizada por Al Pacino, con guión de Oliver Stone, se convirtió rápidamente en un ícono de la cinematografía mundial y en un clásico instantáneo. Sus predecesoras poseían elementos asociados al policial negro más clásico, mientras que el filme de De Palma, exploró un costado mucho más pop y trágico del relato, reforzando su narración sobre estereotipos que son identificables hasta hoy en día.

Y aunque la historia de Scarface es conocida por todos, el relato acerca de un refugiado cubano que arma un imperio en base al narcotráfico se mantiene vigente. Narcos en la vida real tomaron a Tony Montana (Pacino) como referente, y muchas de las situaciones y exageraciones que plantea el film han sido reproducidas en sus vidas y en una infinidad de series y películas.

Scarface de Guadigno aún no tiene elenco confirmado, ni siquiera fecha de rodaje. Pero ya en Hollywood se debate cómo podría ser esta nueva versión cuyo guion se viene trabajando hace tiempo y los hermanos Coen retomarán los borradores que Gareth Dunnet-Alcocer, Jonathan Herman y Paul Attanasio escribieron durante meses.

Guadigno se suma al proyecto tras realizar una serie de películas que podrían asociarse más al arte que a lo popular pero su experiencia previa en dirigir nuevas versiones de viejas propuestas, como la que el año pasado estrenó de Suspiria, remake del film dirigido por Dario Argento, o la que actualmente está desarrollando, una nueva versión de Lord of the Flies para Warner Bros, le dan el expertise.

Durante la pandemia el director se encuentra pos produciendo la miniserie de HBO We Are Who We Are, protagonizada por Alice Braga y Kid Cudi.