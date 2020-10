Polémica entre Ariel Puchetta y Rodrigo Tapari

El Cantando tuvo varios artistas en la ala de tríos, donde se destacaron las presencias del excantante de Ráfaga, Rodrigo Tapari y su actual vocalista, Ariel Puchetta. Tras el show que brindaron Karina, Angela Leiva, Rocio Quiroz y Gladys "La Bomba Tucumana", el certamen quiso tener su evento con voces masculinas. Pero uno se bajó...

Según trascendió en el programa Hay que ver, Puchetta no quiso participar del show al enterarse de la presencia de Tapari. Si bien, oficialmente, él señaló que si bien no hay problemas, los derechos de autor por el tema Una Cerveza serían el eje del conflicto. El mismo, iba a sonar en el show, pero la interna entre el actual y el excantante del histórico grupo de cumbia, no lo permitió.

Cabe destacar que Puchetta había hablado en Los Ángeles de la Mañana, donde destacó que no tolera que al exitoso tema se lo relacione con el alcoholismo, luego de las declaraciones de Tapari, quien señaló que compuso la canción en una etapa dura en su vida con los tragos.

"Me molesta el relato del alcoholismo y todo eso... siento que se ensucia a Ráfaga y yo los conozco a los chicos, a la mayoría desde que teníamos 16 años, y somos una familia" señaló el actual cantante del grupo. ¿Habrá más capítulos entre las dos voces que marcaron Ráfaga?