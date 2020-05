Polémica por la "maquinita de la cara"

Según declaran las influencers que promocionan el producto sirve para "hacer limpiezas faciales" sin embargo, su efectividad no está comprobada además la empresa fabricante de la maquinita está acusada de ser un fraude.

Entre las famosas que recomendaron el producto se encuentran personajes destacados como Chechu Bonelli, Silvina Luna, Silvina Escudero, Zaira Naira, Laurita Fernández, Marcela Kloosterboer y Nicole Neumann, entre otras.

Sin embargo, Jimena Barón y la China Suárez, se distanciaron del producto y criticaron a quienes promocionan el producto:

"Yo pienso... en vez de gastar fortunas en productos de belleza prueben una semana lavarse la cara cuando se levantan y antes de acostarse, hidratar la piel con alguna crema (la que puedan comprar según el bolsillo), tomar dos litros de agua por día, comer sano y dormir bien. Debería haber un cambio y no sale una fortuna. Dale una chance a eso en vez de comprar magia. La magia no existe, ya te pasó con tu ex, deberías saberlo", afirmó Jimena Barón desde instagram.

"NO quiero vender ninguna “maquinita” para la cara. Gracias." Twiteó la China Suárez.

Lo cierto es que "la maquinita" hace varios años que está en el país sin embargo, cobró notoriedad estos últimos días por la promoción de los famosos. La efectividad del aparato sigue sin estar comprobada.