Preparan una serie sobre U2 para Netflix

El director y productor estadounidense J.J. Abrams estará a cargo de una próxima serie sobre la banda de rock irlandesa U2, que será producida por Netflix.

Abrams, célebre por ser el cocreador y productor ejecutivo de la serie "Lost" y por dirigir y escribir "Star Wars: El ascenso de Skywalker" (2019) y "El despertar de la fuerza" (2015), producirá el envío con su compañía Bad Robot y Anthony McCarten ("Rapsodia bohemia") estará a cargo del guión.

La serie, aún sin título, está en desarrollo en una etapa inicial con la supervisión de Netflix y el involucramiento de la banda liderada por Bono. El argumento de la historia se mantiene en secreto, informó el sitio especializado The Hollywood Reporter.

Fuentes de la producción indicaron a ese medio estadounidense que los hits de la banda irlandesa "With or Without You" y "Pride (In the Name of Love)" serán parte de la banda sonora de la serie.