¿Qué sucede con Sex & the city?

Desde que HBO Max salió a la luz, no paró de ofrecer un estreno atrás de otro en relación a estrenos o creaciones propias pero también a clásicos consagrados como lo es la serie Sex and the city.

La ficción que relataba las vicisitudes de un grupo de amigas exitosas viviendo en New York se convirtió en el entretenimiento preferido de las generaciones con más de 30 años.

Ahora, la mentada señal está trabajando en los guiones de un reboot que contará con el elenco compuesto por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Kim Catrall quedará afuera pues, como ya advirtió en un sinfín de oportunidades, no le interesa retomar aquella etapa cerrada en su vida.