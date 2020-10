Ricardo Piglia: “En La Plata me descubrí escritor”

La ciudad de La Plata está muy ligada a Ricardo Piglia, ya que aquí vivió durante los años en que era estudiante en la Facultad de Humanidades. Tenía un recuerdo muy emotivo de la ciudad: “Yo llegué en 1959, tenía dieciocho años y estaba viviendo solo por primera vez. La ciudad era muy hospitalaria en esa época, quiero decir, había muchas pensiones, el comedor estudiantil, de modo que uno podía arreglárselas muy bien. Yo estudiaba Historia, pero también fue el lugar donde empecé a escribir los relatos”. Aquí, en La Plata, escribió los cuentos que formarían parte de su primer libro, Jaulario, que ganaría el Premio Casa de las Américas, en Cuba.

Ricardo Piglia vino a estudiar Historia, no Letras. Solía hacer un chiste: “Si alguien quiere escribir, mejor que no estudie Letras y que estudie otra cosa, porque la literatura uno la va construyendo con sus propias lecturas. En aquel momento en La Plata, la carrera de Letras era muy conservadora, estaba muy estereotipado todo y más bien tendían a disuadir a la gente que iba a estudiar literatura para escribiera ficción. Mientras que en Historia había un grupo muy bueno de historiadores y había una garantía ahí, una formación mejor y más profesional”.

Vivió en varios lugares. El que más recordaba era una pensión en diagonal 80, cerca de la Estación. Solía encontrarse con Miguel Briante, que venía de General Belgrano para verlo: “Recuerdo que en ocasiones se venía conmigo y nos quedábamos unos días en la pensión. Miguel era un gran amigo y un gran escritor, de una precocidad fantástica. A los veinte años ya estaba escribiendo Las hamacas voladoras. Todo el mundo lo recuerda con mucho afecto. Hasta el alcohol lo mejoraba”.

La movida cultural platense

Ricardo Piglia tenía en la ciudad un recorrido fijo: “ Yo andaba por los bares de la calle 7 y la calle 6, porque la Facultad de Humanidades daba sobre la calle 6. Allí había una serie de bares donde estábamos los estudiantes. Había uno que estaba enfrente del Pasaje Dardo Rocha, que estaba en un segundo piso. También a la París y, por supuesto, íbamos mucho a la Modelo. La gente llegaba a la Modelo después de la seis de la tarde y se empezaba a llenar, pero durante el día el bar estaba vacío y era un lugar muy tranquilo, muy amplio, donde podíamos estudiar . Además, tengo un muy lindo recuerdo del Bosque, yo iba a jugar al fútbol. No era de ninguno de los dos clubes de La Plata, pero me gustaba más Estudiantes, por el nombre. Pero íbamos a las dos canchas para ver los partidos que se jugaban alternadamente”.

En los años en que Piglia vivió en La Plata, estaba viviendo en nuestra ciudad Rodolfo Walsh. En ese entonces no se frecuentaban, sería después, con el tiempo, que tendrían una relación muy cercana. En cambio, sí estaba vinculado al grupo ligado a Ezequiel Martínez Estrada, y se encontró más de una vez con Sábato, que solía venir a La Plata: “Pero a Rodolfo no lo conocí en esa época, sino posteriormente. Nos encontramos en Jorge Álvarez en 1965 o 66 y él ya había publicado su primer libro de cuentos, y yo estaba por publicar La invasión. Ahí empezamos a frecuentarnos”.

Valoraba mucho la tradición cultural de nuestra ciudad, sus escritores: “Me interesaba mucho Benito Lynch, un enorme escritor, que se recluyó. Había un grupo de gente de la generación nuestra, que sacaba Diagonal 0. Vigo se llama uno de los poetas. También hacíamos un programa en Radio Provincia, con Julio Bogado, que se llamaba Once varas. Ahí lo conocí a Luppi -vivía por Berisso en aquella época- que fue un día a la radio. Tratábamos de mantener una vida más o menos cultural, como creo que debe ser ahora, que funcionara, porque Buenos Aires, a veces no ayuda a que La Plata tenga más autonomía cultural”.

La figura de Martínez Estrada, quien había sido profesor en el Colegio Nacional de La Plata, fue un referente ineludible para la generación del 60: “Él tiene distintas épocas, pero siempre fue alguien que tuvo una mirada muy crítica a la tradición argentina. Al principio, con una mirada muy esencialista, de buscar el ser nacional. Me gusta muchísimo el libro sobre el Martín Fierro Muerte y transfiguración del Martín Fierro. Luego, a principios de 1960, empezó a tomar posiciones más de izquierda y terminó un poco marginado. Hubo un viaje a Cuba que lo marcó mucho. Siempre recuerdo que cuando iba al Colegio Nacional en Mar del Plata, tenía como compañero de banco, un sobrino de Martínez Estrada. Era muy divertido porque el padre tenía una boite y nosotros íbamos a ver a las chicas. Él hablaba del tío y decía que lo hacía leer mucho. Le pedí que cuando viniese para Mar del Plata me avisara. Así lo conocí a Martínez Estrada. Fue muy generoso con no­sotros, nos dijo que los estudiantes tienen que hacer un centro de estudiantes. Otra cosa que me impresionó es que cuando lo vi, yo me imaginaba un tipo grande y me encontré un hombre muy enfermo, muy flaco, llegaba agarrándose de las paredes, pero ni bien se sentó y empezó a hablar, parecía un gigante. Dijo una cosa que no me lo olvido más: La Argentina se tiene que hundir - e hizo la seña de alguien que hunde un cuerpo en la bañera- y si merece sobrevivir, que sobreviva. No me olvido más esa imagen”.