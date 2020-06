Scorsese: sentido corto desde casa

Impulsado por Mary Beard, pensadora inglesa y actual conductora de Lockdown Culture, programa de la BBC; el cineasta Martin Scorsese rodó en confinamiento un cortometraje en el que combina imágenes cinematográficas y reflexiones sobre el particular momento que se vive en todo el mundo.

“Me sentí sorprendida cuando Scorsese aceptó la propuesta. Él está en su casa, pensando este momento desde la lente de películas clásicas, como The Wrong Man de Alfred Hitchcock” dijo Beard. Y presentó entusiasmada el trabajo en el que se puede observar cómo el director mezcla fragmentos de la película con imágenes de su estudio, su casa, sus objetos personales y algunas reflexiones a la cámara, en las que se muestra preocupado por el apagón cultural.

“Parece que estás sentado haciendo nada, pero no, estás existiendo” dijo. “No sé cuándo volveré a rodar, pero soy consciente que en esta situación lo importante, lo esencial, lo central, es la gente que amas, cuidarlos. La última vez que vi a Abbas Kiarostami con vida me dijo: no hagas nada que no quieras hacer. Él sabía, lo entendía y, en este tiempo, por el solo hecho de respirar o vivir hay que estar felices”.