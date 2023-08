Se dieron a conocer detalles del divorcio de Britney Spears

La superestrella pop Britney Spears y el actor, modelo y entrenador físico Sam Asghari se separaron apenas catorce meses después de haberse casado. La noticia se conoció a mitad de semana y conmocionó a gran parte de la prensa del corazón de todo el mundo. Y pasados ya unos días, empiezan a conocerse algunos detalles al respecto. Por ejemplo, se rumorea que ella no tendría que darle dinero alguno a su ex por el divorcio. Eso habría estado ya estipulado en la respaldatoria legal que ambos firmaron al casarse en junio del año pasado. En el portal TMZ, se informó que el acuerdo prenupcial que se preparó entre ambas partes en septiembre de 2021 establece que, pese a que Asghari puede quedarse con los regalos que recibió de la “princesa del pop” y sus vehículos, no recibiría pago alguno en el caso de que suscitara un divorcio, ni obtendría manutención conyugal. Además, en esa misma nota se señala que Asghari tiene prohibido hablar de su relación con la intérprete de Toxic, por medio de una “extensa cláusula de confidencialidad”. A pesar de ello, la prensa especializada dejó trascender que ella, llegado el caso, sí podría llegar a un acuerdo monetario y aportar algo de dinero respecto al divorcio. Además de ello, Asghari se expresó públicamente por primera vez sobre la reciente separación. “Después de seis años de amor y compromiso mutuo, mi esposa y yo hemos decidido terminar nuestro viaje juntos. Mantendremos el amor y el respeto que nos tenemos y le desearé lo mejor siempre”, escribió en sus historias, en la red social Instagram. Además de ello, agregó: “Exigir privacidad resulta ridículo, así que simplemente pediré a todos, también a los medios, que sean amables y considerados”, concluyó el actor. Los rumores indican que el divorcio ocurrió luego de que la pareja protagonizara una acalorada discusión, hace aproximadamente una semana, debido a insistentes rumores de infidelidad de la princesa del pop hacia el hombre. Y eso habría llevado a que Sam abandonara la casa que compartían. A pesar de lo que se firmó, se rumorea que el abogado de Asghari, Neal Hersh, radicó la petición de divorcio solicitando pensión. Además de ello, también se señala que es probable que se pida disolver la cláusula de confidencialidad corriente.

Spears señaló en varias ocasiones que su deseo de casarse con Asghari era una de las razones por las que quería poner fin a la tutela restrictiva por parte de su padre, que según ella lo impedía. La pareja anunció su compromiso en septiembre de 2021 cuando quedó claro que la tutela finalizaría, lo cual ocurrió finalmente en noviembre de ese año. Y fue en junio de 2022 que la pareja celebró su boda en la casa de la artista en Thousand Oaks, Los Ángeles. A la celebración asistieron sus amigos más cercanos y celebridades de verdadero peso, como Madonna, Selena Gomez, Paris Hilton junto a su esposo y su madre, Katy Hilton, Donatella Versace, entre otros. Spears y Asghari se conocieron cuando el modelo y actor participó en el video de su canción Slumber Party, en 2016. Entre tanto, se espera que hacia octubre se publique finalmente el libro de memorias de Britney, que tendrá el título de The woman in me.