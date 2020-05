Series para maratonear el fin de semana

Imperdibles

EL VECINO

Nacho Vigalondo dirige, Quim Gutierrez y Clara Lago protagonizan, una apasionante historia en clave de comedia que sigue la misteriosa aparición de un superhéroe y cómo una reportera agobiada por influencers intentará recuperar su prestigio develando la verdadera identidad del encapuchado. En Netflix.

PLAN CORAZÓN

Elsa es una aburrida oficinista que de un día para el otro ve cómo su “soñada” vida cambia al ser abandonada por su novio. Pero claro está que sus amigas no la dejarán sola y le contratan una pareja que cambiará su vida. Ligera comedia francesa con roles femeninos potentes. En Netflix.

SNOWPIERCER

La adaptación del film de Bong Joon Ho tiene como epicentro un sofisticado tren en el que la lucha de clases y la ambición de poder y ascenso social digitan absolutamente todo. Protagonizada por Jennifer Connely, la resolución de un crimen generará la acción del relato. Un episodio cada semana en Netflix.

CLOSE UP WITH THE HOLLYWOOD REPORTER

Reúne a celebridades que debaten sobre proyectos con reflexiones únicas sobre el mundo del cine y la televisión. Emma Stone, Natalie Portman, Amy Adams, Denzel Washington, Mel Gibson, Oliver Stone, Jeff Bridges, Joseph Gordon-Levitt, Casey Affleck, Pedro Almodovar, entre muchas otras estrellas que revelaran todo. El fin de semana por Studio Universal.

SPACE FORCE

Steve Carell al frente de esta entretenida, fresca, y original propuesta que revisita clásicos de la ciencia ficción y que toman el espacio y la utopía de su conquista para narrar, en el fondo, la historia de hombres y mujeres falibles que no pueden ni consigo mismo. John Malkovich, Diana Silvers, Lisa Kudrow y el recientemente fallecido Fred Willard acompañan a Carell en su regreso a la TV.

Un libro clave

Mujeres en las series: Con las series como centro, la autora reflexiona sobre la evolución de los roles protagónicos y secundarios en TV. Dividido por temáticas: mujeres policías, justicia, enfermeras y doctoras, heroínas, cómicas, intriga y una oleada de conciencia, aborda los tópicos con lenguaje simple y directo. Se revisan programas como Girls, Killing Eve, y El cuento de la criada, entre otros. Robin Book Look Ediciones.

Scott Bakula vuelve a la TV

El actor, que vuelve desde el 1° de julio a las 21.10 por A&E con NCIS: New Orleans, habló con este multimedio en exclusiva.

—¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje?

—Es un apasionado. Ama la vida, su ciudad, la gente que vive en ella. Siempre está interesado en cuidarlos, sigue las reglas. No es perfecto, comete errores.

—¿Por qué crees que la gente sigue eligiendo el programa?

—Disfruta la relación del equipo, los sienten como una familia. En este tipo de shows, además, que se trata de resolver casos y misterios, los acompañan y dicen ‘lo sabía, sabía que era ese el asesino’. Creo que eso disfrutan.