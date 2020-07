Silvina Luna: romance de cuarentena

Silvina Luna fue consultada sobre su presente amoroso en el ciclo televisivo al que fue invitada y sorprendió al revelar que su corazón ya tendría dueño. Como es una relación incipiente, la modelo y panelista no quiso ahondar mucho pero reveló detalles del vínculo: “Justo cuando había conocido a alguien arrancó todo esto, y yo no salí más que para trabajar. Igualmente, con esta persona estamos conectando desde otro lugar”.

Silvina le encontró el lado positivo a iniciar una relación en este contexto: “Estas situaciones hacen que te tengas que conocer de otra manera, hablamos seguido, tenemos charlas. Cuando se termine esto, si todo sigue bien, seguramente nos veremos”.

En el programa quisieron saber si invitarlo a su casa no era una opción y Silvina explicó: “Estoy acostumbrada a vivir sola. Me gusta tener mis espacios. En su momento, he convivido con todas mis parejas al poco tiempo de conocernos y no funcionó”.