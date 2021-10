Sol Medina: “La libertad, la diversidad y el amor siempre han estado presentes en mi música”

Con una carrera intensa construida a paso certero, Sol Medina se consagra como una artista internacional y hoy presenta su nueva producción. Además, dialogó con este multimedio sobre el recorrido que ha realizado y los proyectos venideros.

—¿Por qué decidiste crear esta obra?

—Vengo transitando en estos últimos años por la fusión de la electrónica con el pop, los ritmos latinos y de raíz. Todo eso, las giras y los viajes prepandemia me fueron conectando con artistas que también estaban en esa sintonía. Así llegué a grabar mi disco Existo, que salió en el 2020, con producción del francés Damny Baluteau, y con la participación de músicos y músicas de otras latitudes. Luego de hacer el disco, seguí en la misma dirección pero con colaboraciones sueltas. Una de las fuertes y deseadas es la que está detrás de este reciente single, Hola Bye. Invité a mis amigas de Mula (República Dominicana), con quienes nos conocimos en un festival en Cuba en el 2016; y, para completar el dream team, invité también a Sara Hebe. Me parecía un combo explosivo, con una mezcla singular de personalidades en lo musical. Desde mi lugar de anfitriona, di el puntapié inicial en la composición de la música y la lírica pero abrí el juego para que todas pusieran lo suyo, y eso hizo crecer mucho la canción. La producción de Rachel Rojas fue clave porque ella es increíble y logra un gran sonido; sumado a eso, Damny Baluteu, desde Francia, volvió a sumarse en este track y terminó de sacar el sonido que queríamos.

—¿A qué se debió este recorte artístico?

—Cuando comparto música con alguien me interesa que haya algo diferente; me gusta mezclarme con artistas con los que siento afinidad pero a la vez no nos parecemos tanto, creo que en esos cruces todo se vuelve más interesante. En este caso, tanto Mula como Sara son proyectos con fuerza y personalidad, y estaba segura de que íbamos a lograr algo único y personal a partir de esta mezcla. Soy curiosa, me gusta lo impuro, la mezcla, el juego y romper mis propias reglas cada vez que puedo. El eclecticismo es parte de mi marca porque vengo de distintos lugares, un poco cordobesa, mendocina y mexicana. Vengo del teatro y la música, pero también me gusta escribir. Soy como un cóctel que dependiendo de cuanto se lo bate se le siente más un gusto u otro.

—¿Cuánto de las militancias tiene la canción en su impronta?

—Mi manera de mirar la vida y transitarla tiene una carga fuerte de compromiso, y lo que me atraviesa está en mis canciones. La libertad, la diversidad y el amor siempre han estado presentes en mi música y quizás sean mis estandartes más fuertes. Hola Bye también está atravesada por eso.

—¿Qué debilidades y fortalezas encontraste sobre los escenarios en estos tiempos de empoderamiento y conquistas de género?

—Creo que la fortaleza es que nos empezamos a ver y descubrimos que somos muchos y ahí estamos, ahora ocupando espacios que antes no estaban habilitados. Ahora hay que sostener y seguir en esta dirección, que cada vez seamos más y más, que no sea un paso fugaz sino algo que se sostenga en el tiempo y crezca.

—¿Qué recordás de tu época como integrante de la formación de Julieta Venegas?

—Fue una época de mucho crecimiento a nivel profesional; girar por el mundo y compartir con grandes artistas, músicos y técnicos de quienes aprendí un montón. Una época realmente muy nutritiva.

—¿Qué otros proyectos te traés entre manos?

—Estoy grabando nuevas canciones que saldrán en formato de single con Poirier, un productor de Canadá, referente del world beat, que es el género que en este momento más me identifica. También, en plena gira nacional. Se llama Resisto - Existo Tour y es el nombre de mis dos últimos discos, que ya empezamos a tocar en vivo por todo el país.