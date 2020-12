"Sufrí un intento de violación"

A corazon abierto, Magui Bravi contó un aberrante experiencia que sufrió años atrás, donde un hombre quiso violarla. La bailarina platense contó su dura experiencia, durante la emisión del programa Ph, Podemos Hablar. “No lo había contado en tele porque sentía que había sido culpa mía. Fue antes de entrar en los medios”, destacó.

Y prosiguió a contar la historia: “Me acababa de mudar a capital, yo soy de La Plata. Y a mí me gusta mucho llamar la atención, nunca me visto para pasar desapercibida. Entonces, salí del subte vestida muy llamativa y vi que había un chico que me había mirado, que me siguió hasta mi casa. Viví una situación muy violenta, por cosas que no me di cuenta”.

Además agregó: “Parecía un chico que estudiaba en la facultad como cualquiera, tenía una carpeta, anteojos, no sospeché nada. Llegó muy cerca mío al edificio, y se me paró tan cerca que le pregunté de qué piso era y me dijo que era del quinto. En ese momento no me avivé. Cuando abrí me empujó y no tengo que contar más nada porque lo que pasó después no está nada bueno. No pasó nada serio porque en ese momento empecé a patear puertas, el piso, el vidrio y se escuchó un ruido de ascensor".

Y cerró: "Fue un intento de violación, en el hall del edificio, mientras pasaba gente por la puerta de la calle y nadie hizo nada. Fue una locura. Lo cuento ahora, porque después de muchos años, haciendo terapia y todo, yo me sentía culpable. Pensé que era por haberme vestido así. Pensaba qué había hecho yo".