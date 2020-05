Tertulias en el Coliseo: el detrás de escena del teatro

A principios de marzo, el Teatro Municipal Coliseo Podestá anunció su grilla anual e inició la programación con seis conciertos épicos de la banda uruguaya No te va a gustar. Días después, la vida tal como la conocíamos se detuvo por la expansión del coronavirus, y el director de la institución que respira cultura, Gastón Marioni, puso manos a la obra para crear Tertulias. Un ciclo online de entrevistas que, bajo su conducción, recorrerá el detrás de escena, como también las aristas del oficio actoral.

Los interlocutores son de lujo, artistas inmensos como Juan Leyrado, Diego Cremonesi, Carlos Rottemberg, Julieta Vallina y Febe Chaves, entre otros.

En diálogo con diario Hoy, el referente artístico presentó el programa digital que se estrenará este domingo, a las 20, a través del canal de Youtube o por la página en línea del Teatro Municipal Coliseo Podestá

­­—¿Cómo atravesás este momento?

—Cuando me preguntan ¿cómo estás?, la respuesta que encontré es inédito, en el sentido literal de la palabra. Sin edición previa. Y siento que me redito cada mañana, cada tarde y cada noche desde mis maneras de sentir, de pensar el teatro. En marzo presentamos la programación completa con una selección que incluía teatro, música, danzas. También anunciamos, con especial énfasis, porque me interesa sobremanera, la inclusión de los ciclos independientes. Por otro lado, tendría lugar una residencia para artistas, es decir un laboratorio de creación y la sexta producción integral. Todo eso junto a la cartelera comercial y la oficial quedó en pausa hasta nuevo aviso, cuando se suscitó la cuarentena. El teatro fue de los primeros en cerrar en la provincia de Buenos Aires. Para este año abrimos la temporada con 6 conciertos de la banda uruguaya No te va a gustar a sala llena, y automáticamente debimos bajar el telón por la pandemia.

—¿Bajo qué circunstancias surge el proyecto online Tertulias en el Coliseo?

—Estuvimos desconcertados sin saber cómo reaccionar en la primera etapa de Covid-19. Tras pensar, produjimos el Coliseo online 2020, para acercarnos a las casas. Este domingo, a las 20, desde el canal de Youtube o la web, lanzamos este ciclo que es un conversatorio que coordinaré con artistas invitados de lujo como Carlos Rottemberg, Pepe Cibrián, Diego Cremonesi, y Juan Leyrado. Tiene como fin acercar el detrás de escena de la cocina teatral a los espectadores, es decir invitarlos a conocer de qué van los oficios del teatro, recorrerlo desde su reverso. Es una invitación a sentarnos en la parte de atrás. Además, compartimos el archivo histórico digital que está en construcción para que los interesados puedan entrar a la web y ver qué hubo en cada año, qué artistas, documentación. Por otra parte, se encuentra el anecdotario Podestá, que invita al público a reconstruir la historia pero desde su mirada.

Sucedió que las personas que tienen experiencias o recuerdos del lugar van a poder subirlas a la web, las vamos a conocer y tendrán un sistema de votación. Así cuando se reabra el teatro físicamente, el responsable que obtenga más votos se convertirá en huésped de honor con dos butacas sin cargo para toda la programación de 2021.

El futuro de las actividades artísticas

Las actividades culturales quedaron truncas, y en este sentido, el entrevistado Gastón Marioni habló sobre cómo prevé que se retomarán las funciones: “No sé si se me confunde lo que pienso o lo que deseo. Quiero que se resuelva lo antes posible pero las autoridades fueron muy claras en cómo se darán las posibilidades y la importancia de quedarnos en casa. Si todo sigue así, estimaría que quizá para septiembre podría haber un primer retorno de actividad a los teatros. Eso sí, manteniendo las distancias, y los cuidados necesarios”.

La apertura del ciclo por internet

En la primera entrega de Tertulias en el Coliseo, Gastón Marioni recibirá y entrevistará al actor Juan Leyrado para reflexionar sobre su profesión. La cita obligada será este domingo, a las 20, su página de internet:coliseopodesta.laplata.gob.ar o por el canal que el teatro posee en YouTube. Vale mencionar que las grabaciones se realizaron por separado, donde cada uno, desde su hogar, interactuó con el otro. El registro fue grabado y editado gracias a las nuevas tecnologías.