The Killers homenajea a George Floyd

Tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minesota, la industria cultural de Estados Unidos se sumó al movimiento Black Lives Matter. Así, los sellos discográficos frenaron sus actividades a modo de protesta.

Ahora, el proyecto musical The Killers se suma al pedido de justicia. Cambió la letra de su canción titulada Land of the free (presentada en marzo) que tiene un mensaje claro contra Donald Trump. Entre las modificaciones, se anexaron las siguientes líneas: “¿Cuántos asesinatos debe ver un hombre en su casa? Ocho minutos y 46 segundos medidos, otro niño en la bolsa, otra mancha en la bandera”.

Por último, la sentida prosa fi­naliza: “Padre en el cielo, ayúdanos a ver cómo hacemos para perder nuestro o­dio. Cómo romper estos ciclos y cambiar nuestra naturaleza, que podamos caminar bajo tu ban­dera, en la tierra de los libres”.