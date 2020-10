Una epidemia de suicidios

El libro indaga sobre los numerosos suicidios de jóvenes, registrados entre 1997 y 1999, en Las Heras, una pequeña localidad petrolera ubicada en Santa Cruz. Hasta allí viajó su autora, donde investigó, habló con los habitantes, se metió en todos aquellos lugares donde hubiera rastros de sus protagonistas. Sacó una gran fotografía de todo lo que vio, pero no una selfie, ella no está presente, solo su escritura. Fiel a su estilo, Guerriero da testimonio con una musicalidad poética.

“La verdad es que no nació como un libro. Mi idea fue viajar a Las Heras a hacer una nota en principio para la revista Rolling Stone -de hecho, la había propuesto ahí-. Justo, en ese momento, sucedió la crisis del 2001 y la revista me escribió cuando ya teníamos todos los planes, e in­cluso los pasajes sacados, para decirme que se habían quedado sin presupuesto y que no estaban autorizando viajes. Así que decidí emprenderlo por las mías”, afirma Guerriero, y continúa: “Pero realmente la primera vez que lo pensé como libro fue cuando me reuní en un café -yo nunca le cuento a nadie las cosas en las que estoy trabajando, no por una cuestión de resguardar el tema sino porque prefiero confiar en mí misma, en mi instinto, y me confunde más que aclararme hablar con la gente de lo que estoy haciendo- con Elvio Gandolfo, que es un editor y gran amigo mío, y por algún motivo le comenté en qué estaba, y él me dijo: Con menos que eso, Truman Capote hizo A sangre fría. No es que me quiera comparar con Capote, pero me abrió la idea de que podía hacer un libro”.

Leila Guerriero recuerda sus noches en la posada donde paraba, los viajes que hacía en micro entre Comodoro Rivadavia y Las Heras, el viento, el cansancio y las caminatas.

“Me recuerdo mucho caminando sola, porque había muchas horas que eran horas de siesta y, a veces, al tener mucha gente conocida ya en el pueblo, iba a sus casas y trabajaba o entrevistaba. Pero otras veces no, y entonces salía a deambular, a mirar, a recorrer un poco. Me acuerdo mucho de la tarde en que fui a golpear la puerta del prostíbulo donde hablé con una de las personas que aparecen en el libro. Recuerdo con mucha nitidez esos momentos. Las tardes que pasaba en la peluquería de Jorge Salvatierra. Son muchas postales sueltas”, afirma.

No ha vuelto a leer el libro completo. Lo miró para la reedición, pero como quien mira una cosa descuartizada, de a pedazos.

“Difícilmente vuelva a leer algo tan largo que escribí. He vuelto a leer artículos o esa clase de cosas, casi siempre por cuestiones de trabajo o porque quiero trabajar con esos textos en algún taller, pero no lo he vuelto a leer y yo creo que aún me asombra reconocerme en ese momento tal como soy, tan aferrada a una historia y sin soltarla hasta que la termine. Esa voluntad de ir, gastarme las vacaciones que tenía en el diario donde trabajaba en ese momento yendo al Sur -por trabajo y nunca por descanso- a un lugar agotador, climáticamente muy hostil, aunque para mí era muy grato ver que avanzaba el relato y que podía seguir sumando material. Así que no, más que decirle algo, le agradecería el empeño”, cuenta Leila.

La autora afirma que el suicidio ha sido siempre uno de los temas que más le interesó desde el punto de vista filosófico.

“Creo que era Camus quien decía que era la única gran pregunta real de la filosofía. Por supuesto, me interesó siempre. He leído mucho sobre el tema, siempre ha hecho hacerme preguntas, no termino de comprender por qué para la gente es un tema tabú. Me interesa mucho tratar de comprender eso: la vergüenza o la culpa de los que quedan, la respuesta que se lleva siempre encriptada una persona que se quita la vida. Imagino mucho, me estremece, ese momento antes del final, de saber que ya está, que se va a poner fin, ese salto hacia qué. Sí, lo he pensado mucho y he investigado mucho sobre eso, así que esa pregunta por el suicidio estaba ya en mí cuando iba para Las Heras.

Trotamundos en receso

Leila Guerriero padece de manía ambulatoria. Amanece permanentemente en diferentes lugares del mundo -efecto colateral del trabajo-, aunque este año la Covid-19, como a todos, la ha sedentarizado.

“A veces, la verdad es que ese movimiento permanente se padece un poco -no voy a quejarme, me gusta-, pero también termina siendo un poco impuesto, porque uno a veces tendría que decir que no y termina interesándose por algún motivo.

Creo que no llevo la llamada “cuarentena” de un modo distinto a como lo debe llevar mucha gente. Me parece que es un momento de mucha oscilación en términos anímicos: hay días en los que uno está más o menos regular o bien, muchos días en los que aparece la incertidumbre con mucha fuerza, la ansiedad, la sensación de estar encerrado en un planeta o en una ciudad en el que no hay lugar a dónde ir. No es una claustrofobia, es una sensación de demasiada continuidad, de demasiado tiempo inmóvil, de falta de estímulos (uno usualmente vive bastante estimulado por conversaciones, por ir a un bar y encontrarse con alguien, salir a la calle) bastante abrumadora, aunque uno tenga manera de combatirla no es lo mismo, se siente como una especie de prótesis. Aguantando, pero sin resignación”, concluye.